Brytyjska posłanka atakuje Rafała Ziemkiewicza. Apeluje, aby zakazać mu wstępu do Wielkiej Brytanii

Posłanka Partii Pracy Rupa Huq, zaapelowała do brytyjskiego ministerstwa spraw wewnętrznych w sprawie wizyty polskiego publicysty na wyspach brytyjskich. Huq chce, aby władze zabroniły Ziemkiewiczowi wjazdu do kraju. – Ludzie, którzy mówią w przypadku Rafała Ziemkiewicza o faszyzmie, islamofobii, czy rasizmie muszą być kompletnymi idiotami – skomentował sprawę red. nacz. "Do Rzeczy", Paweł Lisicki.