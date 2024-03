Prezydent zaskoczył wszystkich. "Nie krył się z tym"

O reakcjach na propozycję głowy państwa informuje we wtorek Wirtualna Polska.

Zwiększenie wydatków na obronność. Prezydent zaskoczył uczestników Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Jak podkreśla portal, koncepcja Andrzeja Dudy, w myśl której państwa członkowskie NATO miałyby zwiększyć wydatki na obronność z ustalonych w Newport w 2014 roku 2 proc. PKB na 3 proc. nie była wcześniej omawiana i uczestnicy Rady Bezpieczeństwa Narodowego byli nią zaskoczeni. Nie oznacza to jednak braku aprobaty dla tego pomysłu.

– Mam wrażenie, że wszyscy dowiedzieli się o tym w poniedziałek – przyznała w rozmowie z WP Anna Maria Żukowska. Szefowa klubu Lewicy podkreśliła jednocześnie, że dla rządu popieranie koncepcji nie powinno być problemem, bo Polska wydaje 4 proc. PKB. Według niej, ewentualne zastrzeżenia budzi skuteczność takiej propozycji na arenie międzynarodowej.

W podobnym tonie wypowiedział się szef klubu PSL Krzysztof Paszyk, który również uczestniczył we wczorajszych rozmowach. – Propozycja została zaprezentowana wczoraj pierwszy raz na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, pan prezydent się z tym nie krył – powiedział.

Z relacji posła wynika, że pomysł prezydenta został przyjęty dobrze. – Nie było żadnego środowiska politycznego, które miałoby jakieś zastrzeżenia. Jedyne różnice dotyczyły powodzenia tego projektu – powiedział i dodał: "Zgodziliśmy się jednak, że sam pomysł może przyspieszyć trend wzrostowy wydatków, a już to byłoby sukcesem propozycji".

Andrzej Duda wzywa NATO do "odważnych decyzji"

Swoją propozycję Andrzej Duda powtórzył w wygłoszonym w poniedziałek orędziu z okazji 25. rocznicy przystąpienia Polski do NATO. Wezwał w nim państwa członkowskie Sojuszu do podjęcia "odważnych decyzji". Według prezydenta, podniesienie wydatków na obronność to "najlepsza odpowiedź na zagrożenia dla światowego bezpieczeństwa, z jakimi się dzisiaj mierzymy".

Do pomysłu polskiego prezydenta już wczoraj ustosunkował się rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller.

