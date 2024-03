Prof. Wojciech Sadurski odznaczony przez Bodnara. Za co?

Uroczystości wręczenia Odznaki Honorowej profesorowi Sadurskiemu odbyła się w środę, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało we wpisie zamieszczonym na platformie X (dawniej Twitter).

"To wyjątkowe odznaczenie przyznawane jest za zasługi na rzecz umacniania zasad demokratycznego państwa prawnego, kształtowania kultury prawnej oraz właściwego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości" – czytamy.



Sadurski podziękował Bodnarowi za uhonorowanie. "To dla mnie wielki zaszczyt. Jak powiedziałem w trakcie uroczystości: nie zasługuję, ale połączenie próżności i szacunku dla Ministra nie pozwoliło mi odmówić" – napisał.

Kim jest Wojciech Sadurski?

73-letni Wojciech Sadurski jest prawnikiem, filozofem, politologiem, konstytucjonalistą, profesorem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Sydney i Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także autorem wielu artykułów i książek, w tym: "A pandemic of populists" (2022), "Polski kryzys konstytucyjny" (2020) i "Demokracja na czarną godzinę" (2023).



– Wiemy, że PiS działa nieuczciwie, będą kłamać i oszukiwać w wyborach. Opozycja jest na ringu z jedną ręką związaną z tyłu. Ale nie ma innej możliwości, te wybory trzeba wygrać i to trzeba je wygrać mocno – mówił Sadurski w marcu ub.r. w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".



"Kaczyński zrobi wszystko, by władzy nie oddać"

W październiku, tuż przed wyborami, przekonywał z kolei, że Jarosław Kaczyński "zrobi wszystko, by władzy nie oddać". – Będzie podważać wyniki. Ma izbę Sądu Najwyższego, orzekającą o ważności wyborów, wykorzysta ją. A jeśli PiS odmówi uznania ważności wyborów w przypadku swojej przegranej, dojdzie do tzw. kryterium ulicznego. Wtedy mamy do czynienia z tragedią – mówił Sadurski.

W styczniu br. cała Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN orzekła, że wybory do Sejmu i Senatu z 15 października 2023 r. są ważne. Decyzja zapadła po rozpatrzeniu przez sędziów wszystkich protestów wyborczych, których zgłoszono łącznie prawie 1,2 tys.

