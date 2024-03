Prawnicy mają dość łamania konstytucji przez władzę. "Można zgłosić każdy przejaw"

"Reagując na szereg bezprawnych działań podejmowanych przez określone organy władzy publicznej po dniu 13 grudnia 2023 r., naruszające porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej z Konstytucją na czele – my, prawnicy polscy – ostrzegamy wszystkich łamiących prawo, popierających takie działania i podżegających do nich, że wszelkie takie działania zostaną udokumentowane w ten sposób, by osoby winne tych zachowań mogły zostać pociągnięte do odpowiedzialności za ich czyny" – czytamy w komunikacie dot. powołania nowej instytucji.

Można zgłaszać przypadki bezprawia

Instytucja powstała w styczniu, ale od dzisiaj można jej prawnikom zgłaszać przypadki łamania prawa przez przedstawicieli władz państwa.

Można zgłosić każdy przejaw dostrzeżonego działania w postaci: łamania prawa; podważania ładu ustrojowego; podżegania do ww. działań; pochwalania tego typu działań.

Chaos prawny w Polsce

W związku z działaniami nowej władzy w państwie powstał chaos prawny – sąd oddalił wniosek ministra Sienkiewicz zarówno w kwestii dokonania wpisu nowych członków rady nadzorczej TVP, jak i następnie ws. likwidacji TVP.

Jednakże chaos pogłębia się w całym systemie sprawiedliwości. Rząd nie uznaje sędziów zasiadających obecnie w Krajowej Radzie Sądownictwa, nie uznaje Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego oraz zapowiada już odwołanie części sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których też nie uznaje.

Donald Tusk uzasadnia konieczność prowadzenia czystek tym, że walczy z "pisowskim okupantem Polski".

Uchwała Sejmu ws. TK

W zeszłym tygodniu Sejm podjął uchwałę w sprawie "usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 w kontekście działalności Trybunału Konstytucyjnego". Izba uznała m.in., że Mariusz Muszyński, Justyn Piskorski i Jarosław Wyrembak nie są sędziami TK, a liczne orzeczenia Trybunału są dotknięte wadą prawną. Sejm stwierdził także, że "funkcję prezesa TK sprawuje osoba nieuprawniona".

