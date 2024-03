Polański kolejny raz oskarżony o gwałt. Chodzi o 15-latkę

Oskarżenie wobec 90-letniego reżysera sformułowała kobieta, która nie chce ujawniać danych. Oskarża go o gwałt, do którego miało dojść w 1973 r. Według niej Polański zaprosił ją do swojego domu, poczęstował alkoholem i zabrał na imprezę. 15-letnia wówczas dziewczyna miała zasnąć, po czym obudzić się w łóżku obok reżysera. Ten podobno żądał od niej seksu. Do stosunku miało dojść pomimo wyraźnego sprzeciwu nastolatki.

Proces w tej sprawie ma się rozpocząć 8 marca 2025 roku. Jak przekazała prawniczka reżysera, Delphine Meillet, Roman Polański zaprzecza anonimowemu oskarżeniu "z całą stanowczością". – Pozew w tej sprawie został złożony w maju 2023 roku w Los Angeles. Roman Polański dowiedział się o wniesieniu skargi przeciw niemu w USA przez osobę, której tożsamości nie zna – przekazała.

Nie jest to pierwsza taka sprawa. To już szóste oskarżenie Polańskiego o przestępstwo seksualne. Tylko jedno, Samanthy Geimer, doprowadziło do skazania reżysera. Polski filmowiec przyznał się do odurzenia i gwałtu w 1977 r. na 13-letniej wówczas Geimer. W 1993 r. zawarł z pokrzywdzoną ugodę, na podstawie której wypłacił Geimer 500 tys. dolarów odszkodowania. W obawie przed tym, że Sąd Najwyższy stanu Kalifornia nie uzna ugody i nakaże aresztowanie, Polański uciekł z USA do Europy.

Od tego czasu nie może wrócić do USA, a sprawa kładzie się cieniem na karierze Polańskiego. Szczególnie, że reżyser oraz jego żona bagatelizują sprawę gwałtu.

Geimer i Seigner w obronie Polańskiego

Ofiara molestowania i żona reżysera – aktorka i modelka – Emmanuelle Seigner bronią artysty w rozmowie z francuską gazetą "Le Point". We wspólnym wywiadzie z kwietnia ubiegłego roku kobiety tłumaczą, że w latach kiedy doszło do gwałtu, sprawy seksu postrzegany były inaczej. – Cała masa nastoletnich dziewcząt w Hollywood marzyła o wylądowaniu w domu Jacka Nicholsona i uprawianiu seksu z pierwszym facetem, jakiemu wpadną w ręce – stwierdziła w pewnym momencie Geimer.

– Za każdym razem, gdy ta sprawa pojawia się w prasie, myślę o tobie i twojej rodzinie, i rozumiem cię. Może to dziwne, ale jest między nami połączenie – wyznała dalej ofiara Polańskiego, zwracając się do Seigner. – To pewnie dziwne, ale jest między nami połączenie – podkreśliła.

Ofiara Polańskiego stwierdziła również, że "Roman odsiedział swój wyrok", a ona nigdy nie czuła się wykorzystana przez reżysera. – Nie każdy biedak, który patrzy na młodą dziewczyną lubieżnym wzrokiem, jest pedofilem – dodała.

Seigner tłumaczyła natomiast, że ona również stała się ofiarą nagonki na Polańskiego, w wyniku czego ucierpiała jej kariera. – Dziś nie proponuje mi się prawie nic. Jakbym stała się radioaktywna, zwłaszcza we Francji – skarżyła się aktorka.

