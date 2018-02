"Zmasakrowali go". Wstrząsające zeznania przed komisją weryfikacyjną

Kamienica przy Lutosławskiego 9 została zreprywatyzowana w 2013 roku. Z dokumentów zgromadzonych przez komisję weryfikacyjną wynika, że w czasie wojny budynek został zburzony, a po wojnie – odbudowany ze środków publicznych.

Miasto na mocy decyzji reprywatyzacyjnej oddało kamienicę, mimo braku zwrotu nakładów przez beneficjentkę Izabelę Wierzbicką. O tym, co działo się z mieszkańcami po przejęciu budynku przez nowych właścicieli, mówiła przed komisją weryfikacyjną była lokatorka Lutosławskiego 9, Alina Kołodziejczyk.

– Widziałam taką scenę: przed domem stoi pan Orłowski zalany krwią. A z tyłu za nim stoi pani Wierzbicka i bije jego głową w szklane drzwi. Za nią stoi jej córka i pan Piotr i wszyscy go tłuką – relacjonowała starsza kobieta, dodając, że mężczyźnie zabierano emeryturę, zostawiając mu tylko 100 zł. – Strasznie go pobili, zmasakrowali go, zabrali mu klucze – mówiła.

Alina Kołodziejczyk zeznała, że Orłowski przez 14 dni przebywał w szpitalu. Jego rzeczy właściciele kamienicy wyrzucili przez okno. Ona sama wyprowadziła się z budynku, ponieważ dostała inne mieszkanie. Kobieta powiedziała, że po wyprowadzce szykany wobec niej trwały dalej.

Podczas przesłuchania komisja pokazała zdjęcie pobitego lokatora. Alina Kołodziejczyk potwierdziła, że fotografię wykonano po zajściu z udziałem nowych właścicieli nieruchomości. Dodała, że policja wielokrotnie interweniowała, ale bezskutecznie. W wyniku reprywatyzacji kamienicy przy Lutosławskiego 9 trzy osoby zostały bezdomne, a jedna zmarła.