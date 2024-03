Obcokrajowcy z którego kraju popełniają w Polsce najwięcej przestępstw? Są dane

W ubiegłym roku 2714 obywateli Gruzji popełniło w Polsce przestępstwa – tak wynika z danych KGP przekazanych "Rzeczpospolitej" Tymczasem legalnie, czyli z kartami pobytu, przebywa ich dan Wisłą, jak podaje Urząd spraw Cudzoziemców, 27 tys. "Odsetek dopuszczających się przestępstw bije na głowę masowo przybywających do nas Ukraińców czy Białorusinów" – zaznacza "Rz".

Jakich przestępstw w Polsce najczęściej dopuszczają się obywatele Gruzji? Głównie chodzi o kradzież. W tym przypadku w 2023 r. zarzuty dostało 1111 osób; dalej jest jazda po alkoholu – 410; przestępstwa związane z narkotykami – 361, a 135 włamania. Mają na koncie też osiem zabójstw (rok wcześniej – trzy), 12 gwałtów (rok wcześniej – siedem) i spowodowali 33 wypadki – o 12 więcej niż w 2022 r.

123 obywateli Gruzji przebywających u nas w kraju (rok wcześniej 70) złamało sądowe zakazy np. prowadzenia pojazdów, 87 złapano na podrabianiu dokumentów. "Gruzińskie szajki – jak przyznają policjanci – dokonują rozbojów, napadów np. na kantory. W ubiegłym roku popełnili 40 rozbojów i kradzieży rozbójniczych" – wskazuje "Rz".

Stosunkowo nieduża grupa obywateli Gruzji odpowiada za co szóste cudzoziemskie przestępstwo popełnione w 2023 r. w Polsce.

Migracja szansa na szybki (i nielegalny) zarobek

– Ta statystyka przestępstw jest znacząca, jednak biorąc pod uwagę uwarunkowania panujące w Gruzji, nie jestem nią zaskoczony – ocenia Wojciech Wojtasiewicz, analityk z PISM. – Gruzinów popycha do wyjazdu trudna sytuacja gospodarcza w ich kraju, faktyczne bezrobocie sięga tam ok. 50 proc. Przyjeżdżają coraz młodsi, ich głównym polem działania są taksówki zamawiane przez aplikacje – mówi ekspert. Jak dodaje, niektórzy chcą zarobić na migracji i dlatego np. produkują fałszywe dokumenty. Procedury urzędowe w Polsce są skomplikowane, więc są chętni na takie podrabiane dokumenty – mówi Wojciech Wojtasiewicz. – To kalka Polski lat 90. – dodaje.

Inny badacz wskazuje: – Sami Gruzini sugerują, że część przestępców popełniają Azerowie, którzy także w samej Gruzji tym się specjalizują, że np. kradną tablice rejestracyjne i nimi się posługują.

