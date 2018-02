"Mówili, że jesteśmy gorsi niż zwierzęta". Kolejne szokujące zeznania przed komisją weryfikacyjną

Kamienica przy Lutosławskiego 9 została zreprywatyzowana w 2013 roku. Z dokumentów zgromadzonych przez komisję weryfikacyjną wynika, że w czasie wojny budynek został zburzony, a po wojnie – odbudowany ze środków publicznych. Miasto na mocy decyzji reprywatyzacyjnej oddało kamienicę, mimo braku zwrotu nakładów przez beneficjentkę Izabelę Wierzbicką. O tym, co działo się z mieszkańcami po przejęciu budynku przez nowych właścicieli, mówili dziś przed komisją weryfikacyjną lokatorzy.

Katarzyna Golup opowiadała, jak właściciele wyrzucili na bruk schorowanego lokatora Marka Orłowskiego. Mieli się włamać do jego mieszkania, a wszystkie jego rzeczy wraz z lekami na cukrzycę wyrzucono.

– Pokazałam policjantom wyrzucone rzeczy pana Marka, domagaliśmy się, by przyjęli zgłoszenie o włamaniu. Nic nie zrobili, bo przyszła córka właścicielki i powiedziała im, że pan Marek ma sprawę o eksmisję. Inny lokator zmarł z powodu wychłodzenia, gdy został wyrzucony z mieszkania. Lokatorom nie wolno było nawet stać na chodniku pod kamienicą – mówiła.

Kobieta relacjonowała także swoją rozmowę na temat Marka Orłowskiego z właścicielką kamienicy. Kiedy zapytała, jak może go tak traktować, przecież to też człowiek, miała usłyszeć: "To nie jest człowiek". – Więc ja się pytam: a kto? A pani Wierzbicka mi mówi: to gorzej niż zwierzę. Powoli odbierano nam godność ludzką – mówiła Golup.

Katarzyna Golup mówiła, że właściciele mówili kamienicy mówili o lokatorach "szczury".

