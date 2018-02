"Odszedł przedwcześnie, gdyż był ofiarą ataków i hejtu". Kaczyński wspomina Krauzego

– To odważny człowiek, który chciał prawdy i dążył do prawdy, co przez wiele lat było trudne. Kiedy kręcił „Smoleńsk”, to było bardzo trudne, a mimo to oparł się naciskom i film nakręcił – wspominał Antoniego Krauzego Jarosław Kaczyński. Zdaniem prezesa PiS Krauze zmarł przedwcześnie, gdyż był obiektem nieustannych ataków i hejtu. – Gdyby nie był tak zdecydowany w walce o prawdę, to by dalej żył – stwierdził Kaczyński.

Zmarł reżyser i scenarzysta Antoni Krauze. Miał 78 lat