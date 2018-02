Hokej: Turniej EIHC o Puchar im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego już w weekend

To druga w historii edycja zmagań cyklu Euro Ice Hockey Challenge, których triumfator otrzyma puchar imienia byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W grudniu 2016 w Gdańsku pierwsze takie trofeum wywalczyła reprezentacja Kazachstanu. Wówczas polscy hokeiści zajęli drugie miejsce. Tym razem Polacy, z nowymi kanadyjskim selekcjonerem Tedem Nolanem, chcą pokusić się nawet o zwycięstwo w całej imprezie.

Turniej w stolicy Górnego Śląska zapowiada się zatem wyjątkowo interesująco z racji, że wszystkie drużyny będą także uczestnikami kwietniowych mistrzostw świata zaplecza elity w Budapeszcie. Kibice mogą zatem zacierać ręce, bo na brak wrażeń nikt nie będzie narzekał.

– To dla mnie szczególny turniej. Pierwszy w Polsce od czasu gdy zostałem trenerem tej reprezentacji. Dodatkowo to już dla nas ostatni poważny sprawdzian przed tym co najważniejsze w tym roku, czempionatem na Węgrzech – zapowiada Ted Nolan. 59-letni kanadyjski szkoleniowiec objął polską kadrę w lipcu ubiegłego roku. Nolan w przeszłości był zawodnikiem, a następnie trenerem klubów NHL, czyli najmocniejszej hokejowej ligi świata. Ostatnio prowadził z kolei reprezentację Łotwy, z którą sensacyjnie dotarł aż do ćwierćfinału igrzysk olimpijskich w Soczi przegrywając dopiero z… Kanadą. – Widzę w polskiej kadrze potencjał. Musimy jednak ciężko pracować nad tym, by stworzyć jeden monolit zmierzający we wspólnym kierunku. Lutowy turniej w Katowicach będzie cennym doświadczeniem, bo zagramy z rywalami z którymi zmierzymy się już wkrótce na mistrzostwach – dodaje Ten Nolan.

Selekcjoner biało-czerwonych wraz ze swoimi współpracownikami ze sztabu dokonał wyboru 28 zawodników na zmagania z Włochami, Kazachstanem i Węgrami. Jednym z debiutantów w reprezentacji jest Jan Steber. 32-letni czeski napastnik od 27 stycznia 2015 roku posiada polskie obywatelstwo. Obecny sezon to trzeci, w którym Jan Steber występuje w barwach MH Automatyki Gdańsk. – To dla mnie szczególna chwila. Bardzo cieszę się z powołania i zrobię wszystko by wywalczyć miejsce w reprezentacji Polski. Każdy uprawiający jakikolwiek sport robi to po to by być jak najlepszym. Powołanie do kadry to jest właśnie to o czym marzy każdy sportowiec. Nie ma nic ważniejszego niż reprezentacja swojego kraju, a Polska to teraz moja ojczyzna – nie kryje wzruszenia Jan Steber, który zgodnie z przepisami IIHF-u może wystąpić w biało-czerwonych barwach w kwietniowych MŚ na Węgrzech. W kadrze znaleźli się również John Murray i Alexander Szczechura. Obaj są w trakcie procesu uzyskiwania polskiego paszportu.

Terminarz katowickiego turnieju EIHC o Puchar im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z udziałem reprezentacji Polski seniorów

16.02.2018 - piątek

godz. 16:30 Kazachstan - Wegry

godz. 20:00 Polska – Włochy

17.02.2018 - sobota

godz. 16:30 Węgry - Włochy

godz. 20:00 Polska - Kazachstan

18.02.2018 - niedziela

godz. 15:30 Włochy - Kazachstan

godz. 19:15 Polska – Węgry

Wejściówki do zakupu w serwisie www.kupbilet.pl i w dni meczowe w kasie hali Jantor w Katowicach.

Partnerzy turnieju EIHC o Puchar im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego: miasto Katowice, Polska Grupa Energetyczna, KGHM, Polski Cukier i LOTTO.