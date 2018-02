Można łamać prawo w obronie prawa? Rzecznik Praw Obywatelskich: To jest dylemat

W środę rano, były opozycjonista z czasów PRL Władysław Frasyniuk, który konsekwentnie odmawiał stawienia się w prokuraturze, został zatrzymany przez policję. Po dwóch godzinach Frasyniuk został zwolniony, samo przesłuchanie trwało około 10 minut.

Frasyniuk podkreśla, że odmowa współpracy z prokuraturą (były opozycjonista zapowiedział, że w sądzie się stawi) to przejaw nieposłuszeństwa obywatelskiego. Sprawa, w której jest on wzywany do prokuratury, dotyczy bowiem wydarzeń z czerwcowej miesięcznicy smoleńskiej, w której uczestniczył. Przypomnijmy, że 10 czerwca 2017 roku, wieczorem na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie kilkadziesiąt osób zakłóciło obchody miesięcznicy smoleńskiej; usiadło na jezdni, próbując w ten sposób zatrzymać przemarsz przed Pałac Prezydencki. Policja usunęła kontrmanifestantów z trasy marszu, wśród których był Władysław Frasyniuk i skierowała blisko 100 wniosków do sądu za blokowanie jezdni na drodze marszu. Frasyniuk odpowie w związku z tamtymi wydarzeniami za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania przez niego czynności służbowych. Grozi za to kara do trzech lat więzienia.

Czy możemy łamać prawo

Sprawę zatrzymania byłego opozycjonisty komentował dzisiaj w poranku radia TOK FM Rzecznik Praw Obywatelskiej Adam Bodnar. – Obywatelskie nieposłuszeństwo ma na celu zwrócenie uwagi na prawo, które obowiązuje i jest niezgodne z wartościami wyższymi, w tym wypadku z Konstytucją, pokazanie, że pozbawione jest tego przymiotu legitymacji i pokazanie, przez swoje własne zaangażowanie, poddanie się temu prawu, procedurom, pokazanie na czym polega niesprawiedliwość – tłumaczył Bodnar.

– Cechą charakterystyczną nieposłuszeństwa obywatelskiego jest to, że jest to akt publiczny, że jest on dyktowany wyższymi racjami i odnosi się do legitymacji prawa, a efektem takiego działania jest wchodzenie w te wszystkie procedury, z nadzieją, że na końcu sąd to uwzględni. Ale czasami bywa tak, że sąd kierując się tylko legalistycznie przepisami, może nie wziąć pod uwagę szlachetnych motywacji którymi kieruje się ta osoba – dodał Rzecznik Praw Obywatelskiej.

Na pytanie prowadzącego program, czy oznacza to, że można "łamać prawo w obronie prawa", Bodnar stwierdził, że jest to "dylemat".

– To jest dylemat, prawnik kierujący się legalistycznym podejściem powie, że "nie można", że równość wobec prawa, każdy podlega odpowiedzialności, natomiast politolog, konstytucjonalista, filozof prawa, powie, że w pewnych sytuacjach, istnieje ta tradycja sięgania po nieposłuszeństw obywatelskie, żeby pokazać niesprawiedliwość prawa – tłumaczył Bodnar.

Działania RPO ws. zatrzymania Frasyniuka

Jak podało biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, już wczoraj Adam Bodnar podjął z urzędu sprawę zatrzymania Władysława Frasyniuka w dniu 14 lutego 2018 r. przez funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji do sprawy prowadzonej w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

Rzecznik poprosił Komendanta Stołecznego Policji o wyjaśnienia kilku kwestii, w tym – czy zatrzymanemu zapewniono możliwość kontaktu z adwokatem po zatrzymaniu i podczas czynności procesowych dokonywanych z jego udziałem oraz jakie były przesłanki do zastosowania wobec zatrzymanego środka przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek założonych na ręce z tyłu.

Jednocześnie rzecznik zapytał Prokuratora Okręgowego m.in. o to jakie były podstawy faktyczne i prawne zatrzymania Władysława Frasyniuka oraz czy zatrzymany lub jego obrońca złożyli zażalenie na zatrzymanie i ewentualnie jaki bieg został nadany temu środkowi odwoławczemu.

