Morawiecki poruszy temat reparacji podczas wizyty w Berlinie? Odpowiada rzecznik rządu

Jak podkreślała rzecznik rządu, dzisiejsze spotkanie to kontynuacja rozmów, dialogu między Warszawą a Berlinem. Kopcińska dodała, że spotkanie ma miejsce w ważnym momencie, bo w okresie tworzenia się w Niemczech nowego rządu, pod przywództwem kanclerz Merkel.

– Liczymy na to, że ten rząd będzie kontynuował dotychczasową politykę. Rozmowa będzie zapewne o wzajemnych relacjach gospodarczych, wymianie handlowej, która jest, jak wiemy, bardzo dobra, sytuacji przyszłości Unii Europejskiej, budżecie UE w kolejnych latach, mamy do omówienia również sprawy dotyczące migracji – wymieniała Kopcińska.

Zapytana o kwestie reparacji wojennych, rzeczniczka rządu stwierdziła, że jeśli będzie na to czas i temat zostanie wywołany, to będzie on omawiamy. – Proszę zwrócić uwagę jak szeroki zakres spraw jest do omówienia. Sądzę, że na tym jednym spotkaniu się nie zamknie. Temat reparacji jest bardzo ważny dla Polski i Polaków. Rząd nie zajmował się tą sprawą, dlatego że pracuje nadal zespół parlamentarny, który prowadzi poseł Mularczyk, zatem należy najpierw zaczekać na zakończenie jego prac, przedstawione analizy – tłumaczyła.

