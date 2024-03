Znany dziennikarz dołącza do TV Republika. To była gwiazda TVP Info

Swój debiut na antenie TV Republika Adrian Klarenbach będzie miał 18 marca, a więc już w najbliższy poniedziałek. Z informacji przekazanej na oficjalnym profilu dziennikarza na Facebooku wynika, że poprowadzi tam dwa nowe programy.

Adrian Klarenbach w TV Republika. Poprowadzi dwa nowe programy

"Od pewnego czasu redaktor Adrian Klarenbach nie mógł poprowadzić Państwa ulubionych programów publicystycznych. Ale ten okres na szczęście, właśnie się skończył. Nareszcie nadszedł ten moment, w którym możemy ogłosić bardzo dobrą wiadomość. Od najbliższego poniedziałku (18 marca) Adrian Klarenbach dołącza do zespołu Telewizja Republika. Będzie gospodarzem dwóch nowych programów" – czytamy.

Jednym z nowych formatów TV Republika, który poprowadzi dziennikarz będzie "Po dziewiątej", pierwszą polityczną debatę dnia. Program będzie emitowany od poniedziałku do piątku.

Kolejne nowości i gwiazdy w Republice

Okazuje się, że to nie jedyna nowość programowa stacji. Jak zapowiada Michał Rachoń, który również dołączył do Republiki po bezprawnym przejęciu TVP przez nową władzę, także od poniedziałku uruchomiony zostanie program "Express Plus".

"Kolejne nowości w tym nazwiska gwiazd, które dołączają do zespołu ogłosimy w nadchodzącym tygodniu" – informuje na platformie X Rachoń.

Adrian Klarenbach przez ostatnie osiem lat pracował w TVP Info. Był tam jednym z gospodarzy flagowych programów publicystycznych, takich jak "Minęła 20", "Forum", "Minęła 8" czy "Woronicza 17". Dziennikarz zniknął z anteny, jak większość dziennikarzy TVP Info, po przejęciu mediów publicznych przez nową władzę. Część dawnej ekipy TVP znalazła zatrudnienie w mediach kierowanych przez Tomasza Sakiewicza. Współpracę z TV Republika nawiązali już wcześniej m.in. Michał Rachoń, Danuta Holecka i Miłosz Kłeczek.

