Awantura w Zjednoczonej Prawicy: Jaki oskarża Dudę i Morawieckiego

W sieci pojawiło się nagranie, na którym europoseł Suwerennej Polski w mocnych słowach ocenił działalność byłego już premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Andrzeja Dudy.

Patryk Jaki oskarża Morawieckiego i Dudę. "Ktoś podpisywał te dziadostwa"

Polityk wymienił pretensje, jakie pojawiały się pod adresem obozu Zjednoczonej Prawicy. Wskazał tu m.in. na politykę wobec Unii Europejskiej, a także kwestię stacji TVN. Odpowiedział też na pytanie, czy jeśli Zjednoczona Prawica dojdzie do władzy te sprawy zostaną inaczej rozegrane.

Według eurodeputowanego, należy wyciągnąć wnioski i zrobić wszystko, aby osoby, które za to odpowiadają już nigdy nie miały na te sprawy wpływu.

– Ktoś te wszystkie dziadostwa w UE podpisywał, ktoś za to wszystko odpowiada. [...] to nie jest tak, że u nas nie ma ludzi odpowiedzialnych. Ja to mówiłem wprost i powiem jeszcze raz: jeżeli będzie jeszcze Morawiecki premierem, to ja państwu żadnej gwarancji nie daje, że nie będzie tak samo – oświadczył.

Dalej Jaki pytał retorycznie, kto zawetował ustawę o TVN. – No bynajmniej nie był to Bronisław Komorowski – podkreślił.

Müller reaguje na słowa Jakiego. "Szkodzisz obozowi"

Słowa polityka spotkały się z równie mocną odpowiedzią ze strony byłego rzecznika rządu Piotra Müllera.

"Kolegę Patryka Jakiego zachęcam do rozmów w gronach do tego przeznaczonych" – zaczął swój wpis na platformie X, po czym zwrócił się do europosła: "Celowo spłaszczasz dyskusję na temat decyzji rządu w sprawach unijnych żeby 'coś się przykleiło'. Szkodzisz tym obozowi. A decyzje w tych obszarach były przyjmowane wyłącznie na poziomie całego kierownictwa PiS. Wiesz o tym doskonale".

Poseł PiS zarzucił Jakiemu, że być może uwierzył, że przerósł zarówno prezesa, jak i premiera i głowę państwa.

"Szkoda, że takiej energii nie przełożyliście na działania w prokuraturze, sądach (np. pełnej cyfryzacji – w 8 lat dało się zrobić!). Szkoda, że przez Wasz radykalizm straciliśmy kilka punktów procentowych do zwycięstwa. Szkoda, że Wasz radykalizm obudził złość na nasz obóz i zmobilizował osoby, które poszły na wybory tylko dlatego, że nie chcieli tego stylu uprawiania polityki co prezentujecie. Szkoda, że w ramach partykularnych interesów celujesz działa w kolegów ze Zjednoczonej Prawicy zamiast w Donalda Tuska" – podsumował były rzecznik rządu.

Patrykowi Jakiemu odpowiedział również inny poseł PiS – Robert Gontarz.

