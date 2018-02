Morawiecki spotkał się z Merkel. Poruszono temat Nord Stream 2

– Omówiliśmy temat Ukrainy i w tym kontekście Nord Stream 2. Nie zgadzam się, że jest to dywersyfikacja. To jest gaz z tego samego źródła, tylko inną drogą. W tym temacie ważne było to, co pani kanclerz powiedziała, że nie wyobraża sobie, żeby gaz przestał płynąć przez Ukrainę – mówił premier Morawiecki po spotkaniu z kanclerz Merkel.

W piątek przed południem rozpoczęła się oficjalna wizyta premiera Morawieckiego w Niemczech. Podczas rozmów z kanclerz Merkel Premier nie unikał trudnych i kontrowersyjnych tematów, takich jak Nord Stream 2. Kanclerz Niemiec podkreśliła, że projekt nie zagraża dywersyfikacji. Merkel zaznaczyła, że jest to projekt gospodarczy, a nie polityczny. Premier Polski podkreślił, że liczy, iż w przyszłości uda się wznowić dyskusje na ten temat. – Omówiliśmy temat Ukrainy i w tym kontekście Nord Stream 2. Nie zgadzam się, że jest to dywersyfikacja. To jest gaz z tego samego źródła, tylko inną drogą. W tym temacie ważne było to, co pani kanclerz powiedziała, że nie wyobraża sobie, żeby gaz przestał płynąć przez Ukrainę – mówił premier. Zaproszenie do Polski Mateusz Morawiecki ponadto zaprosił kanclerz Merkel na obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. – Rozmawialiśmy również o tym, żeby pięknie uczcić polskie stulecie odzyskania niepodległości. Zaprosiłem panią kanclerz do Polski. To dla nas wyjątkowo istotny moment – przekazał. W rozmowie poruszono również kwestie współpracy gospodarczej oraz wspólnej polityki obronnej. – Sądzę, że bardzo dobre ostatnie rozmowy na szczeblu ministerialnym i roboczym, mogą przełożyć się na pewne konkretne wspólne projekty. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tej współpracy – mówił. Mateusz Morawiecki zaznaczył również, że Polska ma podobne stanowisko do Niemiec w sprawie Brexitu. Premier podkreślił, że rozmowy były bardzo udane oraz podziękował kanclerz Merkel za zaproszenie. – Mamy bardzo dobre perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce i w Niemczech. I możemy być pozytywną lokomotywą zmian dla całej Unii Europejskiej – zapewnił Morawiecki. Czytaj także:

