TV Republika odpowiada na sukces Patyry. Dostał więcej czasu na antenie

Od 1 lutego o godz. 16.55 na antenie Telewizji Republika można oglądać nowy program informacyjny "Express Republiki". Prowadzi go Rafał Patyra, który przeszedł do stacji z Telewizji Polskiej. W spocie promującym "Express Republiki" Rafał Patyra zapowiadał, że będzie to szybki przegląd informacji ze świata polityki, kultury, sportu i rozrywki. – Prawdziwy polski "Express" – podkreślał.

Teraz program czekają zmiany.

Program Rafała Patyry zostanie wydłużony. Nowy format w TV Republika

Michał Rachoń ogłosił, że program zyska dodatkową część. Dodatek do "Expressu Republiki" będzie nosić nazwę "Express+" i zobaczymy go zaraz po podstawowej części programu. Serwis jest nadawany codziennie o godz. 16.55. Każde wydanie trwa nieco ponad 20 minut.

Przypomnijmy, że Rafał Patyra miał umowę z kanałem TVP Sport do końca grudnia ub. roku. Nowe władze jej jednak nie przedłużyły. Dziennikarz nie znalazł się też w gronie prowadzących "Teleexpress", który wrócił na antenę 4 stycznia. Wcześniej, Patyra pokazał filmik, na którym widać, jak nie może się dostać do siedziby "Teleexpressu", ponieważ przestała działać jego karta wejściowa. "Kolejny dzień bez "Teleexpressu". Drzwi do redakcji zamknięte na głucho..." – napisał na Instagramie. Wcześniej Rafał Patyra wypowiadał się w obronie wolności mediów. Jego komentarz był reakcją na zapowiedziane przez nowy rząd zmiany w mediach publicznych.

Świetny wynik "Expressu Republiki". Program to prawdziwy hit

Jak donoszą Wirtualne Media, "Express Republiki" z Rafałem Patyrą w roli gospodarza po trzech tygodniach emisji ogląda średnio 425 tys. widzów.

"Średnia widownia "Expressu Republiki" w okresie od 1 do 21 lutego 2024 roku w TV Republika wyniosła 425 tys. osób. Przełożyło się to na 4,53 proc. udziału stacji w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 1,92 proc. w grupie 16-49 oraz 2,79 proc. w grupie 16-59 – wynika z danych Nielsen Audience Measurement, do których dotarł portal Wirtualnemedia.pl" – czytamy na portalu.

Największą popularnością cieszył się odcinek z 6 lutego. Śledziło go 582 tys. widzów.

