Powrót po głośnym zwolnieniu z TVP. Ruszyła nowa edycja kultowego show

W nowej odsłonie "Szansy na sukces" Marka Sierockiego w roli prowadzącego zastąpił Artur Orzech. Prezenter prowadził "Szansę na sukces" w latach 2019-2021. Odszedł z niej w atmosferze skandalu. W połowie marca 2021 roku Telewizja Publiczna zerwała umowę z gospodarzem show. To jednak nie jedyne zmiany, do programu wróciła też Elżbieta Skrętkowska w roli reżysera show.

Pierwszy odcinek nowej edycji programu "Szansa na sukces. Opole 2024" można było zobaczyć w niedzielę o godz. 15.15 w TVP2. W roli prowadzącego wystąpił ponownie Artur Orzech. Zwycięzca całego sezonu zaśpiewa w koncercie "Debiuty" podczas festiwalu w Opolu. W pierwszym odcinku uczestnicy wykonywali piosenki Macieja Maleńczuka, takie jak: "Synu", "Uważaj na niego", "Ostatnia nocka" czy "Dawna dziewczyno".

"W kolejnych odcinkach programu słyszymy też utwory m.in. Patrycji Markowskiej, Lanberry, Stana Borysa czy Elektrycznych Gitar, . W Święta Wielkanocne Dwójka zaprosi na odcinek poświęcony Jerzemu Połomskiemu" – czytamy na Wirtualnemedia.pl.

Elżbieta Skrętkowska wraca do TVP2

Reżyserką formatu jest Elżbieta Skrętkowska – pomysłodawczyni "Szansy na sukces", odpowiadająca za jej realizację przez prawie dwie dekady.

Format pierwotnie prowadzony był przez Wojciecha Manna, jednak zniknął z TVP2 w połowie 2012 roku. Reaktywowano go wiosną 2019 roku, a prowadzącym został Artur Orzech. Elżbieta Skrętkowska nie zgodziła się wówczas na odnowienie współpracy ze stacją. – Nie miałam nic przeciwko temu, żeby program wrócił na antenę, ale według umowy proponowanej przez TVP musiałabym się pozbyć wszelkich roszczeń – tłumaczyła.

"Szansę na sukces" reżyserował ostatnio Konrad Smuga.

Orzech odchodził w atmosferze skandalu

O powrocie Artura Orzecha do TVP mówiło się już od listopada 2023 roku. Dziennikarz, oprócz prowadzenia "Szansy na sukces", komentował też Konkurs Piosenki Eurowizji od 1992 roku do 2020. Po tym, jak PiS straciło władzę w Polsce, mówił w mediach o chęci powrotu do tego zajęcia, co ostatecznie się udało.

Orzech zniknął z TVP w atmosferze skandalu. Według oświadczenia wydanego przez TVP w 2021 roku, miał nie stawić się na nagranie specjalnego odcinka "Szansy na sukces" z udziałem zaproszonych gwiazd i dzieci z SOS Wioski Dziecięce w Kraśniku.

"Dopiero na 2 godziny przez zaplanowanym nagraniem audycji, produkcja otrzymała informację, że pan Artur Orzech jest niedysponowany i nie pojawi się na nagraniu. Późniejsze próby nawiązania przez TVP kontaktu z panem Arturem Orzechem nie powiodły się" –napisano wówczas w komunikacie.

Jak podano dalej, w związku z opisaną sytuacją TVP „"podjęła błyskawiczną decyzję, która pozwoliła uniknąć strat finansowych oraz wizerunkowych, zapraszając do prowadzenia "Szansy na sukces" pana Marka Sierockiego, cenionego i doświadczonego dziennikarza muzycznego".

Nadawca zerwał ostatecznie umowę z prezenterem. Sam zainteresowany skomentował całą sytuację na Facebooku.

"Panie Kurski, wiem doskonale jak mnie pan ceni ale nie pozwolę sobie moją twarzą popierać zespołu Boys i Pana Pietrzaka. Proszę Pana nie zamierzam już prowadzić szansy. Ma Pan inne gwiazdy" – stwierdził Orzech, w cytowany przez jeden z serwisów komentarzu.

