"To będzie mocniejsze niż do tej pory". Rolnicy zapowiadają "najazd gwiaździsty"

Kumulacja protestów rolniczych została zaplanowana na 20 marca, a więc najbliższą środę. Tego dnia demonstranci planują "najazd gwiaździsty" na wszystkie miasta wojewódzkie. Będzie to oznaczało blokadę dróg w ponad 270 miejscach w całym kraju.

Rolnicy zablokują drogi w całej Polsce

Rolnicy mają pojawić się w ponad 40 punktach wokół Poznania. Jeśli zaś chodzi o Warszawę tu na razie zapowiedziana została blokada dróg wjazdowych od północy i wschodu.

Jak zapowiadał wcześniej przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych Tomasz Obszański, blokowane będą miasta wojewódzkie, powiatowe oraz drogi.

– To będzie jeszcze mocniejsze niż do tej pory. Rolnicy mają bardzo duży problem ponieważ nie widać wsparcia państwa, mimo że premier robi co może – mówił.

Zmiany w Zielonym Ładzie

Nowa odsłona protestu planowana jest mimo zapowiedzianych w ubiegły piątek zmian w Zielonym Ładzie. W opublikowanych projektach zmian dwóch rozporządzeń Komisja Europejska zaproponowała m.in. zniesienie ugorowania 4 proc. gruntów ornych, wybór między dywersyfikacją a zmianowaniem, uproszczenia dotyczące okrywy glebowej, zmiany w zakresie sankcji związanych z warunkowością.

Zmiany te pozytywnie ocenił minister rolnictwa Czesław Siekierski. – Zaproponowane przez KE zmiany wychodzą naprzeciw postulowanym przez Polskę uproszczeniom oraz w dużej mierze odpowiadają na potrzeby rolników wyrażane podczas protestów, gdyż dotyczą takich wymagań, które mogą wpłynąć na ograniczenie produkcji i wzrost kosztów – ocenił szef MRiRW.

