Zdjęcie Ziobry to za mało dla Michalik? Stanowski: To jest niesamowite

Kilka dni temu były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro po raz pierwszy przekazał obszerne informacje na temat swojego stanu zdrowia. W trakcie niedawnej operacji usunięto większość przełyku i części żołądka. Były minister sprawiedliwości nadal walczy z bólem oraz ma duże trudności z mówieniem. We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych polityk opowiedział, jak dowiedział się o chorobie, a następnie zdecydował, że przed udaniem się na leczenie musi dopilnować obowiązków związanych z resortem sprawiedliwości. Ziobro zamieścił też pierwsze zdjęcie ze szpitala.

Prokurator Wrzosek reaguje na wpis Ziobry: Szanujmy swoją inteligencję

Zareagowała na nie warszawska prokurator Ewa Wrzosek, która od lat krytykuje byłego ministra sprawiedliwości. "Szanujmy swoją inteligencję. Albo chociaż cudzą. Przyda się" – napisała w komentarzu na platformie X. Prokurator Michał Ostrowski domaga się teraz wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec autorki postu.

Prok. Wrzosek mówiła później w mediach, że nie zamierza przepraszać za swój wpis. – Gdybym czuła, że przekroczyłam granicę dobrego smaku, to pewnie bym ten wpis usunęła. Jednak go nie usunę i nie przeproszę, ponieważ nie mam za co – stwierdziła w rozmowie z portalem NaTemat.pl. – Mój wpis odnosi się do przekazu, który – w mojej ocenie – Zbigniew Ziobro buduje w mediach społecznościowych. Moim zdaniem zmierza to ewidentnie do uchylenia się od odpowiedzialności karnej w szeregu postępowań, które będą go czekać – dodała.

Eliza Michalik nie odpuszcza ws. Zbigniewa Ziobry. Stanowski zareagował

Tłumaczenia prok. Wrzosek podała na swoim profilu Eliza Michalik, która zasłynęła skandalicznym filmikiem na temat choroby byłego ministra sprawiedliwości.

"Nie ma za co przepraszać. każdy może mieć własną opinię. A Ziobro nie jest najbardziej wiarygodnym człowiekiem na świecie – delikatnie rzecz ujmując. Wszyscy życzymy mu zdrowia, żeby mógł odpowiedzieć za swoje czyny przed wymiarem sprawiedliwości" – napisała.

Na jej komentarz zareagował twórca Kanału Zero, który już wcześniej w mocnych słowach ocenił dziennikarkę.

"To jest niesamowite. Facet okazał się naprawdę chory, co potwierdził lekarz ze szpitala, w którym bym operowany. Eliza Michalik: "Każdy może mieć swoją opinię"" – zauważył.

