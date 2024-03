Oficjalny koniec gwiazdy TVP w mediach publicznych. Jest oświadczenie

"Telewizja Polska zakończyła współpracę z panią Ewą Bugałą" – przekazało portalowi Wirtualnemedia.pl Centrum Informacji TVP. Sama dziennikarka nie potwierdziła tej informacji i nie odpowiada na pytania mediów.

Ewa Bugała znika z TVP. To już oficjalne

Ewa Bugała pracowała w Telewizji Polskiej od 2012 roku. Zaczynała w "Wiadomościach" jako asystentka reporterów serwisu. W 2016 roku, po tym jak szefową "Wiadomości" została Marzena Paczuska, Ewa Bugała awansowała do roli reporterki głównego programu informacyjnego TVP. Zajmowała się przede wszystkim tematyką polityczną. W 2017 roku odeszła z "Wiadomości" i rozpoczęła pracę w TVP Info, gdzie pojawiła się jako prowadząca i szefowa codziennego programu "Nie da się ukryć". Program został jednak zdjęty z anteny w czerwcu 2023 roku, a nieoficjalnie mówiło się, że nie cieszył się zbyt dużą oglądalnością. Sprawowała też funkcję szefowej programów informacyjnych na antenie TVP Info.

Jeden dzień w Orlenie i powrót do mediów

W 2018 roku media obiegła informacja, że dziennikarka przeszła do spółki PKN Orlen, gdzie miała pełnić funkcję dyrektora komunikacji i rzecznika prasowego. Jej zatrudnienie nie trwało jednak długo, bo zaledwie jeden dzień. Bugała zrezygnowała ze stanowiska, jak sama tłumaczyła, ze względu na "bezprecedensową, brutalną falę hejtu", która na nią spadła.

Po tych głośnych wydarzeniach dziennikarka wróciła do TVP, gdzie zaczęła prowadzić w TVP Info nowy autorski program "W pełnym świetle", w którym prezentowane były wydarzenia i reformy rządowe odmieniające życie Polaków. W 2020 roku Ewa Bugała dołączyła do grona prowadzących poranne programy publicystyczne TVP Info: "Minęła 8" i "Minęła 9", a niedługo później także do "Minęła 20".

Ewa Bugała zniknęła z anteny pod koniec grudnia 2023, po przejęciu mediów publicznych przez nowe władze.

Czytaj też:

Romaszewska dyscyplinarnie zwolniona z TVP. Wydano komunikatCzytaj też:

Znany dziennikarz znika z TVP. "Przyszedł czas na zmiany"