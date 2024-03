Amerykanom "uciekł" dron nad Polską. Gen. Skrzypczak podał możliwą przyczynę

Żołnierze USA stacjonujący w Polsce stracili kontrolę nad dronem MQ-9 Reaper. Maszyna miała być nieuzbrojona. Do incydentu doszło w bazie wojskowej w Mirosławcu (woj. zachodniopomorskie).

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w poniedziałek późnym wieczorem, że dron lądował awaryjnie. "Przyziemienie nastąpiło zgodnie z procedurami w zabezpieczonym terenie niezamieszkanym. Miejsce zostało zabezpieczone przez służby, dochodzenie prowadzi Żandarmeria Wojskowa" – podało wojsko w komunikacie.

Według najnowszych ustaleń radia RMF FM amerykański bezzałogowiec spadł na zalesiony teren kilka kilometrów od bazy w Mirosławcu i rozbił się. Nie doszło do eksplozji ani pożaru.

Incydent z udziałem amerykańskiego drona. Gen. Skrzypczak wskazuje na Rosję

Zdaniem gen. Waldemara Skrzypczaka "ucieczka" drona MQ-9 Reaper to wynik zakłócenia sygnału. – Wiemy o tym, że w rejonie Pomorza Zachodniego i południowego Bałtyku Rosjanie prowadzą operację zakłócającą wszystkie możliwe sygnały – mówił generał na antenie RMF.

Podkreślił, że o zakłóceniach sygnału GPS w rejonie Morza Bałtyckiego mówią również piloci samolotów cywilnych. – Trzeba to zidentyfikować i temu przeciwdziałać. To nie dotyczy jednego drona amerykańskiego, ale również komunikacji komercyjnej – dodał.

Były dowódca Wojsk Lądowych był pytany również o to, co by było, gdyby amerykański dron się rozbił. – Nie miał uzbrojenia, więc nie było bezpośredniego zagrożenia wybuchami. Jeżeli upadłby w miejscu, gdzie są ludzie, na pewno poczyniłby szkody. Samą swoją wielkością i paliwem, które przenosił w zbiornikach – tłumaczył.

Według niego MQ-9 Reaper to "myśliwy-zabójca, który może być nosicielem różnego rodzaju uzbrojenia". – Ma takie walory jak samolot myśliwski – stwierdził Skrzypczak.

