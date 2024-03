Safjan odznaczony przez Bodnara. Mówił, że "metody prawne rządu są poprawne"

O odznaczeniu informuje w komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości. "To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane jest za wkład w promowanie zasad demokratycznego państwa prawnego, rozwijanie kultury prawnej oraz działanie na rzecz wymiaru sprawiedliwości. Profesor Marek Safjan wygłosił dziś w Auli Dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego jubileuszowy wykład „Czy po 15 latach mogę odnaleźć swoją Itakę?”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Patronat honorowy objęli nad nim Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzy Nowak oraz Dziekan WPiA UW prof. Tomasz Giaro" – czytamy.

W mowie gratulacyjnej minister Bodnar podkreślił, że "działalność prof. Safjana w obronie praworządności zasługuje na szczególne uznanie". Zaznaczył także, iż jego "oddanie demokratycznemu państwu prawa może stanowić dla przyszłych prawników wartościowy drogowskaz".

"Profesor Marek Safjan to wybitny specjalista z zakresu prawa cywilnego. Jest autorem monografii i artykułów naukowych poświęconych instytucji rodzin zastępczych, funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz prawu medycznemu. W latach 1998–2006 pełnił funkcję Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Z kolei w latach 2009–2024 zajmował stanowisko polskiego sędziego w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Za swoje liczne zasługi został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem 'Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości'" – podało MS.

Prof. Safjan popiera działania rządu. "Metody są poprawne"

W lutym prof. Safjan udzielił wywiadu, w którym podkreślił, że nie ma wątpliwości co do legalności działań podejmowanych przez rząd Donalda Tuska. "Jak pan ocenia metody stosowane przez nowy rząd, choćby przy przejmowaniu mediów publicznych czy odwołaniu prokuratora krajowego?" – takie pytanie postawiono mu w wywiadzie Wirtualnej Polski. "Uważam je za poprawne i nie mam zastrzeżeń. Rządzący nie podejmują decyzji, które możemy jednoznacznie uznać za nielegalne" – odparł były sędzia TSUE i były prezes TK/

"Oczywiście możemy mieć wątpliwości co do kierunku interpretacji tego czy innego przepisu, ale po to mamy sądy, żeby to rozstrzygnąć" – dodał. Zdaniem prof. Marka Safjana, nawet jeżeli sąd uzna, iż podjęto działania nielegalne, "to w najmniejszym stopniu nie oznacza, że mamy do czynienia z zamachem stanu czy niszczeniem prawa".

"Zdarza się bowiem, że sądy oceniają działania władzy wykonawczej w sposób odmienny, niż pierwotnie sądzono i w takiej sytuacji trzeba się im podporządkować. Na tym właśnie polegają rządy prawa" – przekonuje prawnik.

Czytaj też:

Jourova o praworządności w Polsce. "Chcemy zobaczyć ustawy"Czytaj też:

Kaleta: Bodnar kreuje chaos, z którego cieszą się przestępcy