"Boże prawo i porządek". Matka znanej piosenkarki startuje w wyborach

7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Okazuje się, że kandydatką do Sejmiku Województwa Podkarpackiego jest Edyta Węgiel, prywatnie mama piosenkarki Roksany Węgiel. Startuje ona z Komitetu Wyborczego Wyborców Ruch Obrony Polski, z 9. miejsca na liście w okręgu nr 5, który obejmuje miasto Krosno oraz powiaty jasielski, brzozowski, krośnieński, bieszczadzki, leski i sanocki.

W rozmowie z portalem Nowiny24.pl Edyta Węgiel wskazuje, że nie jest jej obojętne to, w jakich warunkach będą żyły jej dzieci. – Pragnę, aby dorastały w bezpiecznym kraju, w którym szanowana jest tradycja i kultura narodu polskiego. Zdecydowałam się startować z KWW Ruch Obrony Polski, ponieważ Ruch ten na pierwszym miejscu chce sprawować władzę w oparciu o prawo Boże i Boży porządek. Utożsamiam się z prezentowanymi przez Ruch wartościami — przekazała. Węgiel zaznacza, że decyzja o starcie była spontaniczna.

Co o tej decyzji sądzi Roksana Węgiel? – Nie ukrywam, że mnie zaskoczyła, ale tak pozytywnie, bo cieszę się, że to sprawia, że się rozwija i fajnie. Trzymam za nią mocno kciuki, właśnie za jej poczucie spełnienia i za to, żeby zawsze jej to szczęście i spełnienie towarzyszyło – mówi piosenkarka portalowi Plejada.

– Bardzo ją wspieram w każdej decyzji, którą podejmuje. Nie wypowiadam się tutaj na tematy polityczne, bo jestem apolityczną artystką i osobą, która działa w mediach, więc nie chcę się tutaj wypowiadać o swoich poglądach politycznych, ale moją mamę jak najbardziej wspieram we wszystkim, co robi – podkreśla Roksana Węgiel.

Ruch Obrony Polski. Co znajdziemy w programie?

Na stronie internetowej Ruchu Obrony Polski czytamy, że "program KWW Ruch Obrony Polski został wypracowany wspólnie przez wszystkich kandydatów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. W najbliższych latach pragniemy realizować zadania, które sprawią, że Województwo Podkarpackie będzie lepiej i szybciej się rozwijać. Chcemy zwrócić Państwa uwagę na istotną kwestię, mianowicie podejmowane przez nas działania i postępowania będą prowadzone w oparciu o prawo Boże i Boży porządek".

Wskazano, że na pierwszym miejscu jest rodzina. "Rodziny potrzebują bezpieczeństwa i pewności. Mieszkania, zaopatrzenie w żywność, zaopatrzenia w energię, system ochrony zdrowia, mobilność i możliwość zarobkowania są to wspólne obszary, o które wszyscy chcemy zadbać" – czytamy.

Czytaj też:

Wybory samorządowe. PKW wylosowała numery list komitetów wyborczychCzytaj też:

Wybory samorządowe. Tak chcą głosować Polacy