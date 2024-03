Przyjaciółka Leszczyny z nową posadą. Przejęła ją po mężu

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", chodzi o Małgorzatę Puchałę-Augustyn, prywatnie przyjaciółkę minister zdrowia Izabeli Leszczyny. Została ona wicedyrektorką ds. administracyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie. Co ciekawe, wcześniej stanowisko to piastował jej mąż, Marek Augustyn. Jednak w lutym awansował na wiceprezesa NFZ.

"Awansem do władz NFZ pochwalił się sam. Było to na spotkaniu opłatkowym dyrektorów należących do Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego już w połowie grudnia, czyli w tym samym czasie, kiedy Izabela Leszczyna obejmowała resort zdrowia. Sama minister potwierdziła to zresztą zaraz na pierwszym spotkaniu z dyrektorami departamentów" – czytamy.

Kilka tygodni później Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił konkurs na stanowisko wiceprezesa. I tak, zgodnie z zapowiedzią okazało się, wygrał Marek Augustyn. Powierzono mu nadzór nad administracją, obsługą pacjenta i współpracą międzynarodową.

Konkursu nie było

Na stronie internetowej częstochowskiego szpitala wojewódzkiego jako dyrektor ds. administracyjnych wciąż widnieje Marek Augustyn. Okazuje się jednak, że stanowisko to zajmuje już jego żona. – Małgorzata Puchała Augustyn została zatrudniona 1 marca. Objęła stanowisko bez konkursu, ponieważ nie jest on w tym przypadku wymagany, a pani Puchała-Augustyn spełnia wszelkie wymagania – mówi "Wyborczej" Łukasz Majewski, rzecznik szpitala.

Nowa wicedyrektorka startuje do rady powiatu kłobuckiego z listy Koalicji Obywatelskiej. W swojej ulotce wyborczej chwali się zatrudnieniem w szpitalu: "Pracę zawodową rozpoczęłam w rodzimym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 25 lat pracowałam w Narodowym Funduszu Zdrowia. Obecnie sprawuję funkcję dyrektora administracyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym NMP w Częstochowie".

"GW" wskazuje, że przyjaciółka minister Leszczyny jest z wykształcenia pielęgniarką. Była szefową delegatury śląskiego oddziału NFZ w Częstochowie.

