Łapiński o Polskiej Fundacji Narodowej: Ugryzę się w język

Rzecznik prezydenta Dudy, Krzysztof Łapiński, mówił w studiu Radia ZET między innymi o działaniach na rzecz promocji Polski na świecie. – Mamy ambasady, Instytut Adama Mickiewicza, muzea, ale brakuje efektu synergii, żeby jedni wiedzieli, co robią drudzy, żeby było współdziałanie. Co do Polskiej Fundacji Narodowej, ugryzę się w język – stwierdził Łapiński. Polityk zapytany o ewentualne zmiany w składzie zarządu fundacji, Łapiński dodał, że jest to kwestia decyzji fundatorów.

– Prezydent nie wypowiada się, czy jest zadowolony w sprawie tej czy innej fundacji, bo gra idzie o większą stawkę. Teraz jest czas, żeby stworzyć mechanizmy współpracy między tymi organizacjami, żeby promocja Polska odbywała się w sposób fachowy, kompetentny i całościowy – dodał Łapiński.

Jak tłumaczył dalej rzecznik prezydenta, polskie władze muszą dopracować systemowe mechanizmy pracy nad promowaniem naszego kraju, tak aby "naszą narrację historyczną przedstawiać w sposób kompetentny, a jednocześnie atrakcyjny".

