Papież ze specjalnym apelem do Polaków

Franciszek pozdrowił Polaków podczas środowej audiencji ogólnej. Jego słowa odczytał ks. prałat Pierluigi Giroli z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.

Oto słowa Ojca Świętego:



Serdecznie pozdrawiam Polaków. Co roku 24 marca obchodzicie w Polsce Narodowy Dzień Życia. Myśląc o waszej Ojczyźnie, chciałbym odnieść do niej moje marzenie, jakie kilka lat temu wyraziłem, pisząc o Europie. Niech Polska będzie ziemią, która chroni życie w każdym jego momencie, od chwili, gdy pojawia się w łonie matki, aż do jego naturalnego kresu. Nie zapominajcie, że nikt nie jest panem życia, czy to swojego, czy też innych. Z serca wam błogosławię.



Papieską katechezę streszczono także po polsku:



Dzisiejsza katecheza poświęcona jest cnocie roztropności – jednej z czterech cnót kardynalnych. Nie jest ona zwykłą przezornością. Osoba roztropna jest twórcza, przewidująca, ocenia, stara się zrozumieć złożoność rzeczywistości. Św. Tomasz nazwał roztropność „prawą zasadą postępowania”. Jest to zdolność do takiego sterowania działaniami, aby kierowały się one ku dobru; dlatego też nazywana jest „woźnicą cnót”. Człowiek roztropny dokonuje wyborów z szerokim spojrzeniem oraz wewnętrzną wolnością; ma świadomość, że każdy może pobłądzić i że „doskonałe jest wrogiem dobrego”. Życie chrześcijańskie jest połączeniem prostoty i przebiegłości. Jezus, posyłając uczniów na misje, zaleca, aby byli „roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie”. Daje nam do zrozumienia, że Bóg chce, abyśmy byli mądrymi świętymi, ponieważ bez roztropności wystarczy chwila, by zejść na manowce.

W środowej audiencji udział wzięła grupa pracowników Wodociągów Miejskich w Radomiu; delegacja inicjatywy „Krzyż Japonii”, podejmujący pieszą pielgrzymkę przez Japonię w kwietniu i maju kreśląc na niej stopami krzyż, ofiarując ją w intencji pokoju na świecie, a także pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.

Czytaj też:

Sejm zajmie się aborcją. Hołownia: W Trzeciej Drodze mamy tak, że dotrzymujemy słowaCzytaj też:

Czy Polacy chcą referendum w sprawie aborcji? Oto wyniki sondażu