Rewolucjonista w akcji

Co się dzieje z CBA? Jakiś zastój – żartowali na Twitterze niektórzy dziennikarze śledczy, gdy pierwszy tydzień lutego nie przyniósł sensacyjnych informacji o zatrzymaniach i nowych śledztwach. Okazało się, że to tylko cisza przed burzą. Na początku ubiegłego tygodnia funkcjonariusze Biura wkroczyli do mieszkania Pawła T., byłego wiceministra skarbu w rządzie Donalda Tuska, i pięciu innych osób, w tym urzędników resortu. Zatrzymano ich wszystkich pod zarzutem korupcji i nieprawidłowości urzędniczych przy sprzedaży w 2014 r. akcji firmy Ciech SA spółce KI Chemistry kontrolowanej przez rodzinę Jana Kulczyka. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, straty wynikające ze sprzedaży akcji Ciechu poznańskiemu biznesmenowi po zaniżonej wartości mogły wynieść ok. 110 mln zł.