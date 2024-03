"Może go to słono kosztować". Hołownia grozi posłowi Suwerennej Polski

Do środowej awantury w Sejmie marszałek Sejmu odniósł się w czwartek rano za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Hołownia zapowiada konsekwencje wobec posła Suwerennej Polski

"Posła Ozdoby wieczorne wyzywanie posłów z mównicy może go słono kosztować. Po stwierdzeniu naruszenia powagi Sejmu, Prezydium może nałożyć na niego karę pozbawienia diety nawet na 3 miesiące" – poinformował na platformie X Szymon Hołownia.

Marszałek podkreślił, że "słowa mają swoją cenę", natomiast "kultura i szacunek ceny nie mają".

Awantura w Sejmie z udziałem Ozdoby. "Siadaj, bo przedawkowałeś politykę"

Chodzi o wystąpienie posła Jacka Ozdoby z Suwerennej Polski podczas bloku głosowań. Parlamentarzysta wszedł na mównicę, nazwał Szymona Hołownię "marszałkiem rotacyjnym", po czym nawiązał do jednego z ostatnich pomysłów rządzącej koalicji.

– Mam takie pytanie. Bo jest jedna grupa, która się cieszy z obecnych rządów. To 20 tys. więźniów, których zamierzacie wypuścić z więzienia. To ramach czego? Docenienia, że na was zagłosowali? – pytał Ozdoba.

Na słowa Jacka Ozdoby zareagował minister sportu Sławomir Nitras. – Zwalniamy miejsce dla was – powiedział z ław sejmowych. – Cicho bądź tam, Nitras! Siadaj, bo przedawkowałeś politykę już dawno – grzmiał Ozdoba.

Marszałek Szymon Hołownia stwierdził, że poseł Suwerennej Polski "naruszył powagę izby". – Cieszę się, że "naleśnik" cicho siedzi. A ty tam, "King-Kong", też cicho siedź – mówił Jacek Ozdoba, zwracając się do posłów Koalicji Obywatelskiej: Witolda Zembaczyńskiego i Jakuba Rutnickiego.

Przypomnijmy, że masowe zwolnienia z zakładów karnych zapowiedziała na początku tygodnia wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart. Na wolność ma wyjść ok. 20 tys. skazanych. Jak wyjaśniła, powodem decyzji jest przeludnienie więzień, spowodowane "surowością prawa" i "polityką poprzedniego rządu", zgodnie z którą "za wszystkie przestępstwa należy karać więzieniem".

