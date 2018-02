Czaputowicz o zbrodni wołyńskiej: Polska domaga się prawdy i ma do tego prawo. Jesteśmy to winni ofiarom

Szef polskiej dyplomacji zwrócił jednak uwagę, że strona ukraińska podnosi inne kwestie. – Chodzi tutaj o pewne interpretacje związane z nowelizacją ustawy o IPN – powiedział Czaputowicz.

Minister tłumaczył, że niektóre zapisy ustawy są dla Ukraińców zbyt ogólne i rodzą obawy, że mogą posłużyć do penalizacji niektórych ich działań. Czaputowicz wyraził nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny możliwie szybko zajmie się wnioskiem prezydenta o zbadanie jej zgodności z ustawą zasadniczą i rozwieje w ten sposób wątpliwości ukraińskich partnerów.

– Pewne sformułowania dla strony ukraińskiej są zbyt ogólne, nieprecyzyjne i obawiają się tego, że mogą później posłużyć do penalizowania działań niektórych działań ukraińskich – dodał minister spraw zagranicznych. – Nie będzie wówczas przeszkód do kontynuowania naszego dialogu i rozwijania naszej współpracy – podkreślił Czaputowicz.

Minister mówił także, że temat zbrodni wołyńskiej jest dla Ukrainy tematem trudnym, nieznanym. Jak jednak podkreślił, Polska domaga się tego, aby wszystkie związane z nią kwestie były wyjaśnione i ma do tego prawo. – Jesteśmy to winni ofiarom – dodał.

Gość TVP Info odniósł się także do relacji polsko-litewskich w kontekście sytuacji Polaków na Litwie. – Jesteśmy odpowiedzialni za los Polaków na Litwie. Domagamy się, by Litwa przestrzegała dwustronnych porozumień. Chodzi nam o to, by mniejszość polska mogła rozwijać swój język i kulturę. Życzylibyśmy sobie, by ten problem został rozwiązany – oświadczył.