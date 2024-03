Przemysław Babiarz zwolniony. Kto poprowadzi show TVP?

Po zmianach które zaszły w Telewizji Polskiej, większość dziennikarzy, do których widzowie TVP przyzwyczaili się przez ostatnie lata, nie pojawia się już na antenach. Niemal każdego dnia, media donoszą o kolejnych powrotach do mediów publicznych znanych nazwisk, które pożegnały się ze nimi za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zmiany sięgają również formatów rozrywkowych. W związku z różnymi ruchami nowych władz Telewizji Polskiej, widzowie nie są do końca pewni, kogo zobaczą w najbliższym czasie w swoich ulubionych programach, serialach i teleturniejach.

Do niedawna wszystko wskazywało na to, że o swoją pozycję w TVP nie musi obawiać się Przemysław Babiarz. Niedawno informowaliśmy o tym że najprawdopodobniej nie straci on programu "Va banque", później pojawiły się nowe doniesienia o jego wysokiej pozycji w redakcjach sportowych TVP. Ostatecznie nie poleciał jednak na halowe mistrzostwa świata w lekkoatletyce w Glasgow, które miał relacjonować. Jak tłumaczył Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport, chodziło o problemy zdrowotne dziennikarza.

Teraz okazało się, że prezenter nie będzie już gospodarzem kultowego show TVP2.

Przemysław Babiarz znika ze znanego show TVP

Jak zapowiadano już na początku stycznia, premierowe odcinki "Va banque" powróciły na antenę TVP2 w połowie lutego. Jako prowadzący widzów powitał niezmiennie Przemysław Babiarz. Dziennikarz nie będzie jednak pojawiał się w kolejnych odcinakach show.

Jak donosi serwis Wirtualne Media, obecnie trwają nagrania do kolejnych odsłon programu, a na planie, zamiast Babiarza, pojawił się Radosław Kotarski.

Dziennikarz nową pracą pochwalił się w środę w swoich mediach społecznościowych. Zamieścił na Instagramie zdjęcie ze studia teleturnieju, nie podając jednak jego nazwy.

"Na tablicy nazwa programu, który Radzieniek zaczął prowadzić. Jakieś typy? Jutro ogłoszenie wyników" – napisał.

Kim jest nowy prowadzący "Va banque"?

Radosław Kotarski potwierdził już portalowi Wirtualnemedia.pl, że będzie nowym prowadzącym "Va banque". "Pozdrawiam z nagrań 14. odcinka" – napisał w odpowiedzi na pytania dziennikarzy.

Odcinki z Kotarskim emitowane będą w Dwójce od 2 kwietnia.

Kotarski był już wcześniej związany z TVP2. Prowadził cykl "Podróże z historią" i współprowadził teleturniej "Tylko ty!", współpracował też z "Pytaniem na śniadanie". Poza tym stworzył kanał Polimaty na YouTube, a także jest właścicielem Wydawnictwa Altenberg.

