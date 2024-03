Celebrytka w centrum afery. Element kampanii prezydenta Poznania?

Małgorzata Rozenek-Majdan pojawiła się w Poznaniu na konferencji dotyczącej in vitro. Obok niej, w wydarzeniu uczestniczył również ubiegający się o reelekcję prezydent miasta Jacek Jaśkowiak oraz była premier Ewa Kopacz. "Gazeta Wyborcza" podaje, że organizacja wydarzenia kosztowała 80 tys. zł. Kandydat Nowej Lewicy do poznańskiej rady miasta zwraca uwagę, że w części było to finansowe ze środków publicznych, a wyraźnie wyeksponowano Jacka Jaśkowiaka jako kandydata na prezydenta Poznania.

Małgorzata Rozenek-Majdan w sercu afery politycznej. Chodzi o wybory w Poznaniu

Konferencja "W stronę zielonej ochrony zdrowia" o in vitro, w której wzięła udział Rozenek-Majdan, odbyła się 20 marca w Poznań Congress Center na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Organizatorem spotkania było POSUM, czyli Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu, który należy do miasta, podlega prezydentowi Jackowi Jaśkowiakowi. Placówką kieruje bliski współpracownik prezydenta – Konrad Zaradny.

Prezydent Jaśkowiak, który uczestniczył w spotkaniu, był również patronem honorowym tego wydarzenia. Co więcej, jego wizerunek znalazł się w materiałach reklamowych.

Zwrócił na to uwagę Kacper Nowicki, kandydat Nowej Lewicy do poznańskiej rady miasta. Twierdzi on, że zaangażowanie prezydenta w organizowanie wydarzeń z udziałem celebrytów i finansowanie ich z kasy poznańskich podatników, jest nierówną grą wyborczą. To on zawnioskował o upublicznienie kosztów konferencji.

80 tys. zł za debatę o in vitro. Kandydat do rady miasta oburzony

– Szczególnie interesuje mnie kwestia kosztów wydarzenia. Stać nas na debatę o kobietach z celebrytką milionerką w jednej z najdroższych przestrzeni wystawienniczych w Poznaniu, a urzędniczki, które stanowią większość kadry urzędu miasta, wciąż nie mogą doczekać się podwyżek, w sprawie których protestują. Arogancja władzy to najlepsze określenie tej sytuacji – podkreślił Nowicki.

W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" przedstawiciel POSUM przekazał, że "większość kosztów ponoszą partnerzy, którzy wsparli organizację konferencji". Chodzi o spółki miejskie lub powiązane z miastem: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu, Aquanet, MTM. Z kolei POSUM pokrywa ok. 30 proc. kosztów związanych z organizacją wydarzenia.

Jak oszacowano, łączny koszt organizacji tej konferencji to około 80 tys. zł, w tym około 24 tys. zł pokrywa POSUM. Podkreślono jednocześnie, że nie była to część kampanii wyborczej prezydenta Poznania.

