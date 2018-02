„Do Rzeczy” nr 8: Młot na korupcję. Mariusz Kamiński, twórca CBA, dziś szef służb specjalnych, gromi mafię

– Gdy Mariusz Kamiński stworzył CBA i zabrał się do zwalczania korupcji, próbowano się go pozbyć z życia publicznego. Dzisiaj akcje Biura pokazują, że to nie takich ludzi należało się pozbywać – pisze Wojciech Wybranowski w artykule „Rewolucjonista w akcji”.

Na łamach „Do Rzeczy” również: – Prywatyzacja Ciechu SA nie jest jedyną, przy której działał Jan Kulczyk. Brał udział w sprzedaży wielu polskich firm. Jak się one skończyły? – zastanawia się Łukasz Zboralski w tekście „Wielki pośrednik”.

– Beata Szydło, wchodząc do rządu Mateusza Morawieckiego, przyjęła wygodną dla siebie rolę recenzenta. Będzie obserwować, oceniać i cierpliwie czekać na swoje kolejne polityczne pięć minut. A cierpliwość to jedna z jej mocniejszych stron – zauważa Kamila Baranowska w artykule „L jak lojalność”.

– Opozycja uważa to za przemoc symboliczną. Politycy PiS za przywracanie normalności. Czyja to wina, że miejsca upamiętniające największą polską tragedię nowego wieku powstają w gorszącej atmosferze sporu? – zastanawia się Piotr Semka w tekście „Pomniki na linii frontu”.

– Polacy przyłączający się do opluwania własnego kraju osiągnęli sukces – w Wielkiej Brytanii znany dziennikarz może zostać obwołany faszystą, a spotkania z nim uniemożliwione – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w artykule „Nowa bitwa o Anglię”.

– Aktorka i pisarka Joanna Szczepkowska skomentowała nowelizację ustawy o IPN, oskarżając swojego nieżyjącego dziadka o antysemityzm i przeprosiła za niego „jako Polka” – pisze Radosław Wojtas w tekście „Wnuczka Szczepkowska”.

– Jeśli przegramy toczoną przeciw Polsce wojnę kulturową, to przegramy naszą niepodległość w najważniejszym wymiarze – duchowym – przekonuje Grzegorz Kucharczyk w artykule „Walka o niepodległość”.

– Wirtualne waluty miały być pieniądzem przyszłości. Stały się ulubionym pieniądzem spekulantów, mafiosów, terrorystów i ludzi unikających płacenia podatków. Na celownik biorą je więc kolejne rządy – zauważa Jacek Przybylski w artykule „Zakazane waluty?”.

Na łamach nowego „Do Rzeczy" również dwa dodatki specjalne: o skokach narciarskich oraz „Piłsudski – Ojciec niepodległości".

