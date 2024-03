Luka czynszowa to problem powszechny. Dotyczy milionów Polaków

Ponad 1/3 (35 proc.) Polek i Polaków znajduje się w luce czynszowej, co oznacza, że mieszka w lokalach nieadekwatnych do swoich potrzeb w zakresie metrażu oraz możliwości finansowych, wynika z najnowszego raportu "Luka czynszowa w Polsce w latach 2010-2022" Polityki Insight i PFR Nieruchomości. Zjawisko to częściej występuje wśród rodziców samotnie wychowujących dzieci, a także rodzin wielodzietnych. Ponad 60 proc. z nich boryka się z brakiem odpowiednich warunków mieszkaniowych.

Luka czynszowa w Polsce

Luka czynszowa to problem, który dotyczy osób mających dochody zbyt niskie, aby kupić lub wynająć odpowiednie dla siebie mieszkanie po cenie rynkowej, a równocześnie zbyt wysokie, aby uzyskać mieszkanie dotowane przez państwo. Według ekspertów rynku nieruchomości, przeciwdziałanie temu zjawisku wymaga kompleksowego podejścia, a kluczową rolę odgrywa długoterminowa polityka mieszkaniowa, uwzględniająca perspektywę co najmniej 15-letnią, podano.

"Jak wynika z zebranych przez nas danych, problem luki czynszowej dotyka 35% gospodarstw domowych w Polsce i w ostatnich latach pozostaje na stabilnym, wysokim poziomie. Jednocześnie grupa dotknięta tym problemem jest bardzo zróżnicowana. Zmniejszenie skali tego problemu wymaga wielowymiarowych działań, a przede wszystkim długoterminowej i stabilnej polityki mieszkaniowej państwa. Powinna ona obejmować zarówno programy wspierające podaż, szczególnie w dużych miastach, jak i zapewnienie alternatywy dla zakupu mieszkania na własność poprzez wykorzystanie potencjału budownictwa społecznego i rozwój profesjonalnego rynku najmu" – powiedział dyrektor ds. badań Polityka Insight Adam Czerniak, cytowany w komunikacie.

Rola samorządów

Uczestnicy debaty wskazali, że niezbędne jest stworzenie centralnej agencji wspierającej koordynację prowadzenia polityki mieszkaniowej przez samorządy, która uwzględnia zróżnicowanie budżetów, problemów i sposobów działania samorządów w różnych regionach Polski.

Eksperci zgodzili się, że środki publiczne powinny w mniejszym stopniu służyć finansowaniu zakupu mieszkań na własność, a przede wszystkim wspierać zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych wykluczonych z rynku kredytowego. Co więcej, dodatkowym celem działania publicznego powinno być wspieranie budowy mieszkań o większej powierzchni, aby zapobiegać ich przeludnieniu, wskazano również.

Raport "Luka czynszowa w Polsce w latach 2010-2022" Polityki Insight i PFR Nieruchomości został opracowany w oparciu o wstępne wyniki badania przeprowadzonego przez Adama Czerniaka (dyrektor ds. badań główny ekonomista Polityka Insight) oraz dyskusję podczas okrągłego stołu zorganizowanego przez Politykę Insight we współpracy z PFR Nieruchomości. W omówieniu zagadnienia luki czynszowej uczestniczyli przedstawiciele rządu, samorządu, inwestorzy oraz eksperci akademiccy.

