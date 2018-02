L jak lojalność

Kiedy się okazało, że Beata Szydło wchodzi do rządu swojego następcy Mateusza Morawieckiego w randze wicepremiera, wielu zastanawiało się, po co i dlaczego. Pojawiały się nawet głosy, że to upokarzające być podwładną swojego do niedawna podwładnego. Spodziewano się, że była premier odnajdzie się raczej w jakiejś funkcji parlamentarnej – marszałka Sejmu, może wicemarszałka...