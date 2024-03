Protesty rolników. Jeden z policjantów ukarany

Na początku marca w Warszawie odbył się ogromny protest rolników. Przed Sejmem doszło do brutalnych starć z policją, która użyła gazu łzawiącego i pałek. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że zatrzymano grupę "prowokatorów", którzy rzucali w policjantów kostką brukową.

W internecie pojawiło się jednak mnóstwo film, na których widać brutalne działania policjantów. Jedno z nagrań pokazywało, jak funkcjonariusz odrzucił jakiś przedmiot w stronę rolników. Jak poinformował zastępca szefa Komendy Głównej Policji nadinsp. Roman Kuster, wobec policjanta wszczęto postępowanie dyscyplinarne, które zakończyło się nałożeniem na niego nagany. Niewykluczone, że policjanta czeka także odpowiedzialność karna. Prokuratura otrzymała wspomniane nagranie i będzie badała, czy nie doszło do naruszenia prawa.

Starcia z policją

6 marca podczas protestu rolników w Warszawie doszło do starć z policją. O szokującą sytuację z udziałem jednego z policjantów pytany był minister Kierwiński. – Będzie to dokładnie wyjaśnione, i to będzie naprawdę wyjaśnione. Nie tak, jak było z zarządów PiS-u, że nic nie było wyjaśniane. Rozmawiałem z komendantem głównym policji, w ciągu kilkunastu najbliższych dni wszystko w tej sprawie będzie jasne – oświadczył.

Warto zaznaczyć, że nagranie z funkcjonariuszem rzucającym kostką brukową w rolników, nie było jedynym tego rodzaju. Na innych opublikowanych w sieci filmikach również można było zobaczyć brutalne zachowanie policjantów wobec manifestujących, w tym wyciąganie z tłumu pojedynczych osób, czy pryskanie w ludzi gazem.

Komenda Stołeczna poinformowała, że rannych zostało łącznie 14 policjantów, którym udzielono pomocy medycznej w szpitalach. Zatrzymano 55 osób, nałożono 34 mandaty karne i skierowano 12 wniosków do sądu o ukaranie.

