Nowe "Do Rzeczy" zapowiada Wojciech Wybranowski

Jak wygląda przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Mariusza Kamińskiego, jaka jest pozycja Beaty Szydło w nowym rządzie i dlaczego Rafał Ziemkiewicz nie mógł wjechać do Wielkiej Brytanii – to i wiele więcej w nowym "Do Rzeczy". Zapowiada red. Wojciech Wybranowski!