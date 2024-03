Ujawniono zarobki dyrektorów w TVP. Kto dostaje najwięcej?

Pod koniec ubiegłego roku kwestia wynagrodzeń pracowników Telewizji Publicznej rozpaliła polityczną dyskusję w Polsce. Poseł KO Dariusz Joński ujawnił w ramach kontroli poselskiej, jakie wynagrodzenia w 2023 roku otrzymywali czołowi pracownicy TVP. Kwoty są gigantyczne, a dotyczą jedynie 2023 roku. W sieci trwał festiwal wzajemnych zarzutów ze strony PiS i PO. Obie strony sporu wytknęły kwoty, które zarabiali szefowie bądź wiodące osobistości mediów państwowych za rządów konkurencji. W obu przypadkach chodzi o bardzo duże wynagrodzenia. Sieć obywatelska Watchdog Polska postanowiła zapytać władze TVP o to, ile zarabiają pracownicy "nowej" TVP. Okazało się jednak, że takiej informacji nie uzyskali. Stacja zasłoniła się tajemnicą przedsiębiorstwa. Wskazała także, że ujawnienie informacji o zarobkach mogłoby przyczynić się do zaproponowania jej dziennikarzom przez konkurencję korzystniejszej oferty. Co więcej, władze telewizji uważają, że dziennikarze i prezenterzy nie wypełniają definicji osób pełniących funkcje publiczne, o zarobkach których społeczeństwo ma prawo wiedzieć.

Ile zarabiają władze "nowej" TVP?

Dziennikarze serwisu Wirtualnemedia.pl zapytali Centrum informacyjne TVP, ile zarabiają dyrektorzy biur oraz agencji publicznego nadawcy.

Okazuje się, że wynagrodzenie dyrektora Biura Programowego Sławomira Zielińskiego, który wrócił do TVP pod koniec grudnia ubiegłego roku, wynosi 30 tys. zł brutto miesięcznie.

Z kolei Marcin Gudowicz, dyrektor Biura Reklamy zarabia 45 tys. zł brutto. Do TVP powrócił w połowie lutego, po ośmiu latach przerwy.

Magdalena Piekorz, p.o. dyrektora Agencji Kreacji Filmu i Serialu otrzymuje 25 tys. zł brutto. Szefową agencji została w połowie stycznia.

Michał Kotański, który do TVP dołączył pod koniec stycznia i jest p.o. dyrektora-redaktora naczelnego Teatru Telewizji, otrzymuje 30 tys. zł brutto.

Piotr Maślak, który był jednym z pierwszych zwolnionych za czasów PiS dziennikarzem, a obecnie jest p.o. dyrektora Agencji Kreacji Publicystyki, Dokumentu i Audycji Społecznych, zarabia 25 tys. zł brutto. Do TVP wrócił w połowie stycznia.

Izabela Rzuchowska-Rukat, p.o. dyrektor Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy, zarabia 30 tys. zł brutto. Szefową agencji została na początku stycznia.

Zarobki w "starej" Telewizji Polskiej

Z dokumentu ujawnionego przez Jońskiego wynika, że Michał Adamczyk zarobił 372 593,71 zł brutto jako szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej (od kwietnia), a w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – 1 127 664 zł z VAT.

Samuel Pereira, czyli zastępca dyrektora TAI, od kwietnia otrzymał 439 755,17 zł brutto.

Marcin Tulicki, jako wiceszef TAI (od maja), zarobił z kolei 417 354,33 zł oraz 296 340 zł brutto w ramach umów cywilnoprawnych.

Łączna pensja Rafała Kwiatkowskiego, również wicedyrektora Agencji, wyniosła 366 948,03 zł brutto, a Jarosława Olechowskiego jako dyrektora TAI 1 016 450,34 zł brutto i 407 625 zł brutto z tytułu umów cywilnoprawnych.

