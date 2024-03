Co dalej z gwiazdą TVP? Nowe informacje

Po zmianach które zaszły w Telewizji Polskiej, większość dziennikarzy, do których widzowie TVP przyzwyczaili się przez ostatnie lata, nie pojawia się już na antenach. Niemal każdego dnia, media donoszą o kolejnych powrotach do mediów publicznych znanych nazwisk, które pożegnały się ze nimi za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zmiany sięgają również formatów rozrywkowych. W związku z różnymi ruchami nowych władz Telewizji Polskiej, widzowie nie są do końca pewni, kogo zobaczą w najbliższym czasie w swoich ulubionych programach, serialach i teleturniejach.

Do niedawna wszystko wskazywało na to, że o swoją pozycję w TVP nie musi obawiać się Przemysław Babiarz. Niedawno informowaliśmy o tym że najprawdopodobniej nie straci on programu "Va banque", później pojawiły się nowe doniesienia o jego wysokiej pozycji w redakcjach sportowych TVP. Ostatecznie nie poleciał jednak na halowe mistrzostwa świata w lekkoatletyce w Glasgow, które miał relacjonować. Jak tłumaczył Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport, chodziło o problemy zdrowotne dziennikarza.

Przemysław Babiarz znika ze znanego show TVP. Co dalej?

Jak zapowiadano już na początku stycznia, premierowe odcinki "Va banque" powróciły na antenę TVP2 w połowie lutego. Jako prowadzący widzów powitał niezmiennie Przemysław Babiarz. Dziennikarz nie będzie jednak pojawiał się w kolejnych odcinakach show. Jak donosi serwis Wirtualne Media, obecnie trwają nagrania do kolejnych odsłon programu, a na planie, zamiast Babiarza, pojawił się Radosław Kotarski.

Pojawiło się więc pytanie, co dalej z Przemysławem Babiarzem w TVP? Jak ustalił portal Plejada, a potwierdziły Wirtualne Media, dziennikarz zostaje w TVP Sport i poleci do Paryża na letnie igrzyska olimpijskie.

Informację tę podtrzymał w rozmowie z portalem Jakub Kwiatkowski, dyrektor stacji. – Jest ujęty w składzie ekipy TVP Sport, która będzie relacjonowała przebieg igrzysk olimpijskich w Paryżu – stwierdził.

Babiarz trafił do szpitala? "Modli się o to, by wrócić do pełni sił"

Tymczasem "Fakt" donosi, że Przemysław Babiarz przebywa w szpitalu, gdzie walczy o powrót do zdrowia.

– Przemek walczy o zdrowie, oczywiście marzy, wręcz modli się o to, by wrócić do pełni sił i być na letnich mistrzostwach. Lekkoatletyka, to jego wielka miłość i pasja. On w to wierzy i to mu daje siłę – mówi informator tabloidu.

