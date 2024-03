Spięcie polityków PiS z dziennikarzem TVN24. "Pana przypadek przejdzie do historii"

Podczas piątkowej konferencji prasowej politycy PiS zwrócili uwagę, że Donald Tusk "oszukiwał opinię publiczną i wyborców".

Koalicji rządzącej udało się zrealizować zaledwie 13 ze 100 "konkretów na pierwsze 100 dni rządów" KO. – Dobiega końca tydzień prawdy dla koalicji 13 grudnia. 100 dni od czasu, kiedy rząd tej koalicji, na której czele stoi Donald Tusk, powstał. Było zapowiadanych 100 konkretów. Co wyszło z tych 100 konkretów? 100 kłamstw – ocenił szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak.

"Nie jesteśmy w studiu TVN"

Reporter TVN24 zapytał w trakcie konferencji PiS o doniesienia medialne na temat konfliktu w Zjednoczonej Prawicy. – Konferencja jest poświęcona stu kłamstwom Donalda Tuska, więc może skoncentrujmy się na tym co dotyczy rządu – mówił Mariusz Błaszczak. – To rząd ma wpływ na to, co się dzieje w naszym kraju. Skoncentrujmy się na rządzących, nie uciekajmy od trudnych sytuacji. Rozumiem, że stacja, którą pan reprezentuje, zmęczyła się już krytykowaniem rządu, teraz przeszła do krytykowania opozycji – stwierdził polityk. – Zachęcam do tego, by patrzeć władzy na ręce – zaapelował.

– Nie jesteśmy w studiu TVN, tylko na konferencji prasowej PiS. Proszę, by następne pytanie zadał kolejny redaktor – oznajmił prowadzący konferencję. – Chciałbym uzyskać odpowiedź na pytanie – powiedział dziennikarz TVN24. – Porwał pan mikrofon i nie odda pan nikomu. Może minister Bodnar panu pomoże, może silnych ludzi tu przyśle – odparł Mariusz Błaszczak. – Następna redakcja chce zadać pytanie. Dlaczego TVN zachowuje się w ten sposób? – pytał poseł PiS przemysław Czarnek.

– Tu mamy instruktaż, jak można przerywać na konferencji prasowej, jak można hejtować. Pana przypadek przejdzie do historii, będzie pewnie omawiany w szczegółach – stwierdził Błaszczak. – Zachęcamy, żeby pan się zainteresował tematem realizacji konkretów przez koalicję rządzącą. Właśnie widać, jak pan się interesuje... – kontynuował prowadzący konferencję.

