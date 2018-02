Frasyniuk: Nie zamierzam wracać do polityki

Były opozycjonista z okresu PRL odniósł się do swojego ubiegłotygodniowego zatrzymania. Policja przyszła do domu Frasyniuka o godz. 6.00 rano, aby doprowadzić go na przesłuchanie. Zapytany, czy spodziewał się takiej sytuacji, odpowiedział że tak.

– Oczywiste było, że przyjdą po mnie po tym, jak dobrowolnie podjąłem decyzję, że nie stawię się na wezwanie prokuratora – przyznał Frasyniuk, dodając że prokurator nie miał innego wyjścia jak przysłać po niego policję w celu doprowadzenia do przed jego oblicze. – Każdy, kto decyduje się działać publicznie, musi podejmować ryzyko i spodziewać się konsekwencji – stwierdził.

Pytany, czy żałuje naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza policji, Frasyniuk odpiera: "To absurd!. Miałem w PRL sprawę za naruszenie nietykalności. Z przyjemnością spojrzę w oczy policjantom, których nietykalność miałem naruszyć. Zapytam o obdukcję i czy czują się przeze mnie pobici, poturbowani".

Frasyniuk zapowiedział, że jeśli zostanie skazany odwoła się do instytucji międzynarodowych. Wskazał na powody, dla których znalazł się w czerwcu na Krakowskim Przedmieściu. – Rządzący politycy uchwalili niezgodną z konstytucją ustawę o tzw. zgromadzeniach cyklicznych, którą napisali wyłącznie dla Jarka Kaczyńskiego. Moja droga w tym procesie nie zakończy się zatem na ewentualnej grzywnie, ale w instytucjach międzynarodowych – tłumaczy.

