Pierwszy tweetup PSL, konferencja Korwin-Mikkego

W Sejmie odbędzie się dziś konferencja prasowa Janusza Korwin-Mikkego. Polityk ma zabrać głos w sprawie ewentualnego kandydowania w wyborach na prezydenta Warszawy oraz przedstawić swoją propozycję lokalizacji pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej.

O godz. 14.00 w Białymstoku odbędzie się otwarte spotkanie dyskusyjne przed referendum ogólnokrajowym dotyczącym nowej Konstytucji, w którym udział weźmie Paweł Mucha. Wiodący temat spotkania to „Prawa emerytalne i zabezpieczenie społeczne w świetle Konstytucji RP”. Przed spotkaniem, o godz. 13.30, zaplanowany jest briefing prasowy ministra Pawła Muchy.

Na godzinę 19.00 Polskie Stronnictwo Ludowe zapowiedziało swój pierwszy w historii tweetup. – 19 lutego to data nieprzypadkowa. Właśnie wtedy wspominamy Władysława Bartoszewskiego, który urodził się tego dnia w 1922 r. Władysław Bartoszewski to ważna postać dla ludowców – mówi Jakub Stefaniak, rzecznik PSL. – Niewiele osób o tym wie, ale PSL to jedyna partia, do której on należał. Pamiętamy i będziemy pamiętać o nim i jego przesłaniu – dodaje. Spotkanie odbędzie się w kawiarni Radio Telewizja przy ulicy Andersa 29.