Dewastacja polskiej ambasady w Tel Awiwie. Czaputowicz: To władze Izraela są odpowiedzialne za bezpieczeństwo naszej placówki

Dzień po słowach premiera Mateusza Morawieckiego, które wywołały gwałtowną reakcję strony izraelskiej, na bramie polskiej placówki w Tel Awiwie pojawiły się obraźliwe hasła oraz rysunki swastyki. Polska zwróciła się do władz Izraela, by wyjaśniły incydent oraz podjęły działania zmierzające do zapewnienia ochrony polskiej placówki dyplomatycznej.

Do sprawy odniósł się dziś na antenie Polsat News Jacek Czaputowicz. Szef MSZ określił ten incydent jako "godny ubolewania" i podkreślił że "władze Izraela są odpowiedzialne za bezpieczeństwo polskiej placówki i będziemy się tego domagać". Jednocześnie dodał, że działania Polski są w tej kwestii spokojne, i Polska nie powinna jej podnosić jako sprawy, która miałaby mieć wpływ na relacje dwustronne.

Zdaniem Jacka Czaputowicza, w Izraelu widoczne są pewne nastroje antypolskie. – To nie jest dobre z perspektywy zbliżenia naszych państw, bo uważam, że do takiego zbliżenia i współpracy należy powrócić – mówił minister. Szef polskiej dyplomacji za nie do przyjęcia uznał znak swastyki jako znak państwa polskiego. Zaznaczył, że konieczna jest tu edukacja, spokojna rozmowa oraz praca historyków.

