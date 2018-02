"Mam złamane serce". Zdaniem naczelnego rabina Polski relacje polsko–izraelskie są najgorsze od 30 lat

Rabin zgodził się z twierdzeniem, że wypowiedź premiera Polski świadczy o „moralnej ślepocie”. – Tak, niestety. Mam złamane serce – mówił.

Zdaniem Schudricha Polacy nie chcą mówić o ciemnych stronach polskiej historii. – Nie tylko mają problem [Polacy – przyp. red.] z mówieniem o grzechach, ale chcą mówić, że w ogóle grzechów nie było. To jest ten problem, to jest bolesne – stwierdził rabin.

Duchowny ocenił, że stosunki polsko-izraelski są najgorsze od czasów upadku PRL-u.

– Nie to, że jest tylko tak źle dzisiaj – tak, zgadzam się, to jest najgorszy moment z ostatnich trzydziestu lat. Tak jest, ponieważ było tak dobrze w ciągu ostatnich 30 lat. I to też daje nadzieję – mówił.