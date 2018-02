"Pełen profesjonalizm". W Miami odbył się Polsko-Amerykański Szczyt Przywództwa

Wśród gości honorowych #PALS byli m.in. wicemarszałek senatu Adam Bielan, senator Anna Maria Anders, ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych Piotr Wilczek, Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Paweł Soloch, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

– Jako Polacy naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Pełen profesjonalizm – relacjonował ze spotkania dziennikarz "Do Rzeczy" Marcin Makowski.

Program forum objął m.in. 9 sesji w formacie business mixer, 2 sesje panelowe, 3 sesje wieczorne, galę wręczenia nagród oraz ekskluzywne spotkanie VIP. Merytoryczny program konferencji poświęcony był w szczególności zagadnieniom energetyki, transferu wiedzy i technologii oraz bezpieczeństwu strategicznemu.

Zwieńczeniem PALS był 46. edycja dorocznego Polsko-Amerykańskiego Balu w Eden Roc pt. „100 years of Poland’s Independence and Centuries of Polish – American Relations”.

Jak mówił w trakcie konferencji Piotr Czak, prezes PGE Ventures, obecnie współpracę polsko-amerykańską ocenia dobrze. – Jako fundusz szukamy partnerów do inwestycji, kapitał w USA jest większy, a infrastruktura do badań bardziej rozwinięta. Być może w tym roku dokonamy kilku inwestycji z partnerami amerykańskimi – mówił Czak.