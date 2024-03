Rosyjska rakieta nad polską wsią. Sołtys relacjonuje: Ostry, metaliczny dźwięk

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w niedzielę, 24 marca o godz. 04:23 doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez jedną z rakiet manewrujących wystrzelonych w nocy przez lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej. Celem wykonywanych uderzeń były miejscowości znajdujące się w zachodniej części Ukrainy.

Obiekt wleciał w polską przestrzeń na wysokości miejscowości Oserdów (woj. lubelskie) i przebywał w niej przez 39 sekund. W trakcie całego przelotu był obserwowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego ppłk Jacek Goryszewski powiedział na konferencji prasowej, że rakieta poruszała się z prędkością 800 km/h i na wysokości 400 metrów. Wyjaśnił, że nie było decyzji o zestrzeleniu pocisku, ponieważ wojsko wiedziało, jaka jest trajektoria jego lotu.

Co się działo podczas przelotu rakiety?

– Akurat wyszedłem z domu. Świtało. Zobaczyłem na niebie szybko przemieszczający się obiekt, był oświetlony, leciał dość nisko znad granicy z Ukrainą. To był taki ostry, metaliczny dźwięk, przenikający całe ciało – relacjonował w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" sołtys Oserdowa Henryk Zdyb.

Oserdów to mała miejscowości w gminie Ulhówek w powiecie tomaszowskim na Lubelszczyźnie. Z Oserdowa w linii prostej do granicy z Ukrainą jest około 500 metrów. "I to z dwóch stron, od wschodu i południa, bo granica tuż za wsią wytycza niemalże kąt prosty. A to oznacza, że rosyjska rakieta przecięła terytorium Polski, wleciała od strony północno-wschodniej i wyleciała od południowo-wschodniej" – opisuje "GW".

– Natychmiast, jeszcze przed kościołem, zadzwoniłem do Henia Zdyba. (...) Na szczęście odebrał telefon i wszystko opowiedział. W tym czasie był przed domem, widział szybko przemieszczający się, oświetlony obiekt. Leciał dość nisko, chyba z pół kilometra nad ziemią. Opowiedział mi, że wszystko trwało może ze 30 sekund – powiedział wójt gminy Ulhówek Łukasz Kłębek.

Oserdów znajduje się blisko Przewodowa, gdzie w listopadzie 2022 r. spadł ukraiński pocisk obrony powietrznej, zabijając dwie osoby.

