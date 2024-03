Stanowski świętuje wielki sukces Kanału Zero. "Szybki milion"

Kanał Zero, zgodnie z zapowiedzią wystartował w czwartek 1 lutego o godz. 20.00. Za projekt odpowiada Krzysztof Stanowski, założyciel portalu piłkarskiego Weszło, który kilka miesięcy temu odszedł z innego projektu na YouTube – Kanału Sportowego.

Jako pierwsza na Kanale Zero została wyemitowana rozmowa ze Stanowskim, którą poprowadził Przemysław Rudzki. Przybliżyli m.in. ramówkę nowego projektu. Dzień później na kanale pojawił się wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Przeprowadzili go wspólnie Krzysztof Stanowski oraz znany z RMF FM Robert Mazurek.

Jeśli chodzi o wyniki oglądalności, już w pierwszych dniach Kanał Zero zdeklasował Kanał Sportowy.

Kanał Zero z pierwszym milionem. Stanowski nie kryje zadowolenia

Kanał Zero nie może narzekać na brak zainteresowania. Tylko w ostatnim miesiącu kanał Krzysztofa Stanowskiego zyskał ponad 72 tysiące nowych subskrybentów. Jak przekazuje portal Wirtualne Media, na podstawie danych ze strony ViewStats, w ostatnim miesiącu kanał miał 34,4 mln wyświetleń, a pełne materiały (bez shortów) zostały wyświetlone 26,3 mln razy. Łącznie na Kanale Zero opublikowano już około 320 filmów, ich liczba wyświetleń przekracza 87 mln.

W niedzielę wieczorem Kanał Zero przekroczył milion subskrypcji.

– Mam nadzieję, że nie jest to nasz ostatni milion, tylko pierwszy i będzie ich tylko więcej, więcej i więcej – powiedział Stanowski po ogłoszeniu tej informacji na antenie.

"Dziękuję bardzo. To był naprawdę szybki milion! Bardzo dziękuję w pierwszej kolejności wszystkim, którzy ze mną tworzą Kanał Zero: operatorom, technikom, dziennikarzom, prowadzącym, twórcom, dziewczynom od make-upu, osobom od papierków i księgowości, grupie obiadowej. Dziękuję oczywiście również widzom. Idziemy dalej!" – napisał również na X twórca Kanału Zero.

