Kompromitujący błąd w Polsat News. Widzowie byli w szoku

Wpadki w programach na żywo nie należą do rzadkości. Często powodowane są problemami technicznymi i przejęzyczeniami lub nieprzygotowaniem prowadzących. Nieczęsto widzimy je jednak we flagowych programach informacyjnych dużych stacji telewizyjnych, nad którymi pracuje sztab ludzi. Widzowie Polsat News nie mogli uwierzyć w to, że na ekranach swoich telewizorów zobaczyli tak rażący błąd ortograficzny w zapowiedzi jednego z materiałów "Wydarzeń". Kadr z programu krąży w sieci.

Zaskakujący błąd w Polsat News. Widzowie przecierali oczy ze zdumienia

Wpadka Polsat News została szybko wychwycona przez widzów i internautów, którzy zadbali o to, żeby dowiedziało się o niej, jak najwięcej osób. Sztab ludzi pracujących nad "Wydarzeniami" nie zauważył, że na pasku zapowiadającym ważny materiał widnieje rażący błąd ortograficzny.

Materiał dotyczył wydarzeń z 24 marca. Tego dnia, w 1944 roku, dokonano egzekucji na bł. Rodzinie Ulmów. Niemiecka żandarmeria zamordowała wówczas Józefa Ulmę, jego ciężarną żonę Wiktorię i sześcioro ich małoletnich dzieci oraz ośmioro ukrywanych przez nich Żydów. W niedzielę Andrzej Duda wziął udział w uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Prezydent pojawił się w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

Wydanie "Wydarzeń" w Polsat News, o którym zrobiło się głośno w sieci, prowadził Jarosław Gugała. Materiał dotyczący uroczystości z udziałem prezydenta został zapowiedziany zaskakującymi słowami: "Hołt dla rodziny Ulmów".

Screen z programu szybko trafił do sieci. Zamieścił go na swoim profilu na Instagramie również związany z tygodnikiem "Nie", Michał Marszał, którego obserwuje ponad 400 tys. osób.

Czytaj też:

Harry nie widział o chorobie Kate. Konflikt jest "ogromny"Czytaj też:

Znana aktorka oddaliła się od Kościoła. "Zaczęło się sypać"