Tyszka: Słowa Terleckiego świadczą o panice w obozie rządzącym

„Wpędził nas w to ruch Kukiz ’15, który stale parł do zaostrzenia przepisów dotyczących Ukrainy, nie godząc się na żadne złagodzenie sformułowań” – przekonywał Terlecki.

„Cóż, to wspaniale, że Kukiz'15 ma tak ogromny wpływ na decyzje rządu. Szkoda, że nie widać tego np. w głosowaniach nad podniesieniem najniższej w Europie kwoty wolnej od podatku. Tu też chętnie byśmy partii władzy "zamazali horyzont"”. – napisał w odpowiedzi na Facebooku Tyszka.

Polityk Kukiz’15 uznał, że obecny kryzys na linii Polska-Izrael nie jest wynikiem działań posłów ruchu Pawła Kukiza, tylko nieumiejętnej polityki PiS-u.

– Kryzys jest poważny i przynajmniej po części wynika on z braku profesjonalizmu ekipy rządzącej. Z drugiej strony mamy do czynienia z oszczerczą, antypolską kampanią na świecie. To jest bardzo dla nas niekorzystne – mówił na antenie telewizji wPolsce.pl

Tyszka uznał, że „niepoważne jest”, że partia dysponująca takimi funduszami i władzą nie potrafi zorganizować odpowiedniego zaplecza oraz nie jest w stanie przewidzieć, że pewne działania mogą spowodować problemy dyplomatyczne.

