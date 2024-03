Liderzy Trzeciej Drogi na zdjęciu z córkami. To rozpętało burzę

"Na koniec weekendu. Niedziela u kolegi" – napisał na Instagramie marszałek Sejmu Szymon Hołownia, publikując zdjęcie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, na którym obaj trzymają na rękach swoje kilkuletnie córki.

Internauci nie zamierzali jednak rozpływać się nad przyjemnym obrazkiem. W komentarzach pojawiło się wiele odniesień do konfliktu wokół prawa aborcyjnego w Sejmie, a także apeli środowisk LGBT do polityków o związki partnerskie i adopcję dzieci przez pary homoseksualne. Chyba nie na taką reakcję na zdjęcie liczyli liderzy Trzeciej Drogi.

"I widzicie! Tak też może wyglądać rodzina! Dwóch mężczyzn również może kochać się i ich dzieci. Piękny obrazek!" – napisała jedna z internautek.

"No pięknie się razem prezentujecie,macie córki a chcecie referendum w sprawie aborcji...i jak to jest,że o prawach kobiet mają decydować mężczyźni i kler? serio? Panie Marszałku kobiety liczą na Was, nie bez powodu tak tłumnie poszłyśmy na wybory" – czytamy w innym komentarzu.

"Kiedy wreszcie aborcja będzie czymś NORMALNYM???"; "Panowie mają córki a w ogóle nie myślą o ich prawach"; "Macie Panowie córki, jak możecie im świadomie szykować taki los, los kobiet w Polsce bez dostępu do aborcji. Chyba że ten los szykujecie innym kobietom....bo waszym się to nie przytrafi, bo wasze dzięki zasobom finansowym wyjadą z kraju"; "Tak też może wyglądać rodzina"; "Skoro takie ocieplenie wizerunku to wierzymy na legalizację aborcji i par jednopłciowych z możliwością adopcji"; "Dwóch kochających się mężczyzn tworzących rodzinę ! Tak może wyglądać ! I może być szczęśliwa i radosna ! Dziękuje trzecia droga, że rozumiecie"; "Piękna rodzina, ojcowie z dziećmi, za taką Polskę walczyłem" – czytamy w komentarzach do postu Szymona Hołowni.

Spór o aborcję w Polsce

Na początku marca Szymon Hołownia podjął decyzję o odłożeniu debaty na temat aborcji na okres po pierwszej turze wyborów samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia. Projektami zakładającymi liberalizację przepisów antyaborcyjnych posłowie mieli zająć się na posiedzeniu w dniach 6-8 marca. Lider Polski 2050 był ostro krytykowany za te działania przez koalicjantów z Lewicy.

Pracownia SW Research przeprowadziła dla rp.pl sondaż na temat decyzji Hołowni. "Jak ocenia Pani/Pan decyzję marszałka Sejmu Szymona Hołowni, by nie zajmować się projektami liberalizującymi przepisy aborcyjne przed wyborami samorządowymi?" – tak brzmiało pytanie postawione respondentom.

Z badań wynika, że 25,1 proc. uczestników sondażu pozytywnie ocenia stanowisko Hołowni. Krytyczne zdanie ma na ten temat aż 40,9 proc. respondentów. Z kolei dla 34 proc. badanych "jest to obojętne".

