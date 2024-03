"To mogło narazić TVP na szkodę wielkich rozmiarów". Jest zawiadomienie do prokuratury ws. Kurskiego

Informację na temat kroków prawnych przekazano w komunikacie opublikowanym na stronie Centrum Informacji TVP.

TVP zawiadamia prokuraturę ws. Jacka Kurskiego. "Wielomilionowe zobowiązania"

"W dniu 21 marca br. Telewizja Polska S.A. w likwidacji skierowała do prokuratury zawiadomienie w sprawie szeregu nieprawidłowości przy zawieraniu umów, w których zaciągane były wielomilionowe zobowiązania, co narazić mogło TVP na szkodę wielkich rozmiarów" – poinformowała nielegalnie przejęta przez nominatów Bartłomieja Sienkiewicza Telewizja Polska.

Jak wyjaśniono w komunikacie, działanie to stanowi efekt prowadzonej w Spółce kontroli.

To może jednak nie być koniec. "Telewizja Polska S.A. w likwidacji nie wyklucza, że zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw będzie uzupełniane o kolejne wątki, gdyż kontrola i szczegółowa analiza dokumentacji w Spółce prowadzone są nadal na szeroką skalę" – dodano w komunikacie.

Kolejne zawiadomienie ws. Jacka Kurskiego

Przypomnijmy, że to nie pierwsze zawiadomienie w ostatnim czasie skierowane do prokuratury przeciwko byłemu prezesowi TVP. Ledwie w ubiegłym tygodniu o takim samym kroku poinformował minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz.

"Złożyłem zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jacka Kurskiego" – poinformował szef MEiN. Zarzucił on byłemu prezesowi TVP zniszczenie publicznej instytucji i "doprowadzenie do degradacji jej misji, jaką jest rzetelna, obiektywna i dostępna dla każdej Polki i Polaka informacja o najważniejszych sprawach w kraju".

"Nie wiem co zażył dzisiaj ppłk. Sienkiewicz, ale musiała być to końska dawka" – skomentował ruch ministra Jacek Kurski. Jak dodał, uzurpator, który dla zabicia pluralizmu medialnego w Polsce od 3 miesięcy bezprawnie likwiduje TVP donosi na tych, którzy ją postawili na nogi. Zapowiedział też dalsze kroki "w odpowiedzi na tę hucpę".

